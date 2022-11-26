После каждого выполненного элемента звучат аплодисменты, даже на раскатке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми во Дворце спорта Молот проходит шестой, заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию. Днем зрители увидели парные выступления и женскую короткую программу. В парных выступлениях первое место судьи отдали питерскому дуэту - Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Сильнейшие фигуристы мира не оставили шансов своим соперникам, показав невероятное спортивное мастерство.

Пара Мишиной и Галлямова показала вдохновенное выступление - отточенное мастерство сильнейших фигуристов мира Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Особенно волнительно было наблюдать за противостоянием Алой Императрицы Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой. Небольшая помарка помешала Алой Императрице стать лидером в короткой программе. Она заняла второе место. Софья Муравьева - первая.

На лед Елизавета Туктамышева вышла в черном костюме - стильно, строго, красиво. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все выступления сопровождались бурными овациями, но когда на лед вышли мужчины публика «Молота» пришла в настоящий экстаз. Парни вытворяли что-то невероятное - крутили элементы ультра-си, четвертные прыжки. Особенно преуспели Ерохов и Яблоков, их выстeпления судьи оценили более чем в 90 баллов.

Евгений Семенко набрал фантастические 103.36 балла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Удивляет, парни все очень высокие, худые, но каким-то невероятным образом группируются, крутятся-вертятся. Фантастика. Намного интереснее женских выступлений. Мощь и артистизм! - делится своими впечатлениями один из зрителей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первое место судьи отдали воспитаннику СШОР «Звездный лед» Евгению Семененко. Второе место занял Алексей Ерохов, третье место у Ильи Яблокова.

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