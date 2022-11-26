Восходящая звезда против титулованной спортсменки: схватка Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой на Гран-при России

Борьба за победу продолжится 27 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стартовый день шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию завершился для одиночниц. Борьба за победу продолжится 27 ноября, а пока первую и вторую строчку разделяют фигуристки, являющиеся фаворитами состязания.

По итогам короткой программы лидирует Софья Муравьева с 81.59 балла. На втором месте ее главная соперница Елизавета Туктамышева — 78.74 балла. Кому достанется «золото», станет известно после произвольной программы.

Фигуристки поделились эмоциями после проката

Софья Муравьева вспомнила свое выступление в Перми в прошлом году. Здесь ей очень понравилось как в тот раз, так и в этот. Также она отметила сильную поддержку зрителей.

Спортсменка рассказала и об ощущениях после выступления: «Настроение хорошее, но не отличное, потому что мне кажется, что можно было лучше. Я опять очень нервничала, не знаю почему». Она также поделилась, что утренняя тренировка в день соревнований прошла не очень удачно. Фигуристка отметила, что в целом ей больше нравится тренироваться вечером.

Софья Муравьева - восходящая звезда фигурного катания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елизавета Туктамышева позитивно высказалась как о прокате, так и об атмосфере на Гран-при. «Настроение хорошее. Я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Публика потрясающая, было очень круто. Классная обстановка, настоящий праздник для любителей фигурного катания», — поделилась спортсменка.

На лед Елизавета Туктамышева вышла в черном костюме - стильно, строго, красиво. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время выступления Елизавета Туктамышева запнулась на ровном месте, но устояла. Дальнейшее выступление прошло успешно. «Ничего страшного, так бывает. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием», — прокомментировала фигуристка.

Что было на льду

Опытная фигуристка Елизавета Туктамышева в короткой программе неожиданно уступила 16-летней Софье Муравьевой. Юная спортсменка преодолела отметку в 80 баллов благодаря чистому прокату. Без помарок были выполнены тройной аксель и далее тройной флип, каскад тройной лутц плюс тройной тулуп.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елизавета Туктамышева после чистого трикселя выполнила каскад тройной тут плюс тройной тулуп, который был немного недокручен, а затем хороший тройной флип. Фигуристка также споткнулась на дорожке шагов. Во второй соревновательный день она попробует взять реванш.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главные успехи спортсменок

За плечами Елизаветы Туктамышевой долгая и яркая спортивная карьера, а также серьезные победы. Она начала кататься в 5 лет в родном Глазове. На чемпионате России в 2009 году в 12 лет она заняла второе место вслед за Аделиной Сотниковой, чемпионкой Олимпиады в Сочи. На чемпионате мира среди юниоров в 2011 году фигуристка также стала второй.

В 2012 году Елизавета Туктамышева завоевала «золото» на Юношеских Олимпийских играх, которые проводились впервые. Олимпийский сезон 2014 года был для нее неудачным. На чемпионате страны она заняла 10 место и не попала на главные старты.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сезоне 2014-15 фигуристка завоевала титулы чемпионки Европы и мира. В последующие три сезона она не смогла пройти отбор на главные турниры после не самых удачных результатов на чемпионате страны.

На командном чемпионате мира в 2019 году вместе со борной России спортсменка заняла третье место. В марте 2021 года она выиграла серебряную медаль на чемпионате мира. В Олимпийский сезон 2021-2022 ей не удалось показать лучшее катание и попасть в состав на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине

Елизавета Туктамышева является подопечной легендарного тренера Алексея Мишина. Ее главная соперница на Гран-при в Перми Софья Муравьева тренируется под руководством Евгения Плющенко. К слову, титулованный фигурист, а теперь и тренер сборной России Евгений Плющенко сам ученик Алексея Мишина, и на протяжении всей своей карьеры он не менял тренера.

Софья Муравьева — восходящая звезда фигурного катания. Она начинала тренироваться в школе «Конек Чайковской» у чемпионки СССР Елены Чайковской и Марии Клейменовой. Вышла на лед в три года. На фигурное катание попала случайно. Тогда она жила рядом с местом, где строился каток. Набор детей там открыли до его открытия.

В семь лет в ЦСКА у тренера Сергея Давыдова Софье Муравьевой сказали, что нужно менять технику, и она начала все с начала. В 13 лет спортсменка пыталась попасть в команду Этери Тутберидзе, но после просмотра, который длился почти месяц, ее не взяли. В 2020 году Софья Муравьева попала к Евгению Плющенко.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году на своем первом взрослом чемпионате России, где проходил отбор на Олимпийские игры в Пекине, Софья Муравьева шла на втором месте, обгоняя Анну Щербакову и уступая только Камиле Валиевой. Спустя час после окончания короткой программы судьи пересмотрели результаты и отняли у спортсменки балл, после чего она спустилась на третье место.

Сейчас Софью Муравьеву называют одной из сильнейших фигуристок в своей возрастной категории.

Промежуточные итоги Гран-при

По итогам первого дня Гран-при России места распределились следующим образом:

1 — Софья Муравьева, Москва, Академия ФК «Ангелы Плющенко» (81.59 балла);

2 — Елизавета Туктамышева, Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» (78.74 балла);

3 — Ксения Синицына, Москва, МАФКК школа «Легенда» (70.94 балла);

4 — Алина Горбачева, Тверская область, СШ по ФК (64,43 балла);

5 — Виктория Федянина, Пермский край, СШОР «Орленок» (64,62 балла);

6 — Виктория Нестерова, Санкт-Петербург, СПб СШОР (60,74 балла);

7 — Екатерина Анисимова, Тульская область, ОКСШОР (60,17 балла);

8 — Анна Фролова, Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С. А. Жука (58.86 балла);

9 — Ксения Говорова, Воронежская область, СА «Рысь» (57.66 балла);

10 — Вероника Малышева, Челябинская область, СШ №7 (54.35 балла);

11 — Екатерина Скулкина, Пермский край, СШОР «Орленок» (51.26 балла).

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