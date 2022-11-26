В Пермском крае пропали две восьмиклассницы

Фото: архив "КП"

В Березниках пропали две 14-летние девочки - Лена и Ирина. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама Ирины Ольга, днем, 24 ноября, девочки вышли из дома и пропали.

- Ирина гостила у Лены дома, там была и мама Лены, - рассказывает Ольга. - Днем им нужно было идти в больницу, где их должна была встретить бабушка. Девочки сказали лениной маме, что пошли в больницу, но туда они не пришли. Бабушка ждала их целый час, а потом пришла домой и рассказала, что они так и не появились. В этот же день я написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

По словам Ольги, девочки заблокировали свои телефоны и звонки им не проходят, но они сидят в соцсетях. На вопрос матерей: вы где? беглянки отвечают: нигде.

Ольга ума не приложит, почему девочки так себя ведут. Никаких ссор или конфликтов в семье не было.

- Раньше они не сбегали, ума не приложу, что на них нашло. Где и с кем они ночуют, что делают? - недоумевает Ольга.

В паблике ЧП Березники появился пост о розыске школьниц. В комментариях местные жители пишут, что видели девочек и указывают адрес, где и когда они были замечены. Однако пока школьниц не нашли. Всем, кто знает какую-либо информацию о местонахождении девочек, просят сообщать по телефоном: 102 или 89504555844.

"Имена пропавших девочек изменены.

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