На Гран-при России по фигурному катанию пермская спортсменка вышла на лед с перебинтованной ногой

Болели за пермскую фигуристку родители, сестры и друзья. Фото: Павел Шатров

Пермская фигуристка Екатерина Скулкина откатала короткую программу. Болельщики заметили, что на лед спортсменка вышла с перебинтованной ногой. В самом начале своего выступления она упала, но дальнейшее катание прошло без ошибок. После выступления Екатерина сказала журналистам, что ей очень понравилась сегодняшняя публика, раньше она никогда не каталась при такой поддержке зала. Болели за нее сегодня родители, сестры и друзья.

- Что у вас с ногой, это как-то повлияло на ваше выступление?

- Да ничего страшного, на выступление это никак не повлияло.

- Что после выступления вам сказали тренеры?

- Подбодрили, сказали, не расстраиваться, завтра еще произвольная программа, все будет хорошо.

- Сильно волновались?

- Было легкое волнение, так как это мой первый крупный старт.

- Спали хорошо?

- Отлично!

- Выступления с такими именитыми фигуристками как Елизавета Туктамышева больше на вас давят или мотивируют?

- Соревнования с такими известными спортсменами еще больше заряжают на хороший прокат, заставляют откатать еще лучше.

- Как будете готовиться к произвольной программе?

- Хорошо отдохну, посплю, потренируюсь и выйду на старт!

Результаты выступления пермячки пока не известны.

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