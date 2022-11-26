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Спорт26 ноября 2022 10:15

Что произошло на Гран-при России по фигурному катанию после выступления пермской пары

После выступления на Гран-при России по фигурному катанию пермская пара заняла десятое место
Авторы (2):
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Павел Шатров
Пермские спортсмены поблагодарили всех, кто их поддерживал

Пермские спортсмены поблагодарили всех, кто их поддерживал

Фото: Павел Шатров

Пермская пара Яна Трубинова и Владислав Шевнин откатала свою программу танцы на льду. К сожалению, наши земляки заняли только десятое место, но мы уверены - победы у них еще впереди. После выступления журналист «Комсомолки» пообщался со спортсменами.

- Как оцениваете ваше выступление?

- Выступили, конечно, не идеально, не обошлось без технических ошибок - столкнулись, я еще начал на ребро вставать во время вращения, но надо двигаться дальше. Это ведь наш первый большой старт.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В Перми очень сильные парные катания, почему все же выбрали танцы?

- Я в 7 лет ушел из одиночки, - говорит Владислав Шевнин. - В парных катаниях выбросы, прыжки - все гораздо сложнее, да и танцевальная программа как-то нам ближе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Невероятная поддержка

- За нас, наверное, пришла поболеть половина Перми - все наши родственники, все друзья. Такая поддержка очень радует и придает сил, куда легче танцевать, когда тебя поддерживает такое количество людей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские спортсмены поблагодарили всех, кто их поддерживал. Завтра они еще выступят в произвольной программе, а после будут готовиться к соревнованиям в Тольятти.

Все материалы о Гран-при по фигурному катанию в Перми читайте здесь.

Гран-при по фигурному катанию в Перми