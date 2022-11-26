Фигурист Максим Траньков окунулся в прошлое

Максим Траньков. Фото: личная страница фигуриста ВКонтакте

Заслуженный тренер России Максим Траньков приехал в Пермь, где 26 и 27 ноября пройдет шестой этап Гран-при. Воспитанник пермской школы фигурного катания посетил родной дворец спорта «Орленок» и рассказал об этом в соцсетях.

Максим Траньков запостил старую фотографию, которая до сих пор остается на доске почета в «Орленке». «Лучший работник месяца», — подписал именитый фигурист. Под фотографией перечислены его главные спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта, чемпион Мира 2013 года в Лондоне, чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сейчас на Гран-при Максим Траньков приехал в роли ведущего.

Максим Траньков в молодости. Фото: https://t.me/xam_trankov

С четырех лет на льду

Максим Траньков родился в спортивной семье: отец — мастер спорта по конному спорту, а мама — тренер по легкой атлетике. В фигурное катание он пришел благодаря старшему брату — ему не нравилось нянчиться с младшим, и он предложил отдать его в спорт. В «Орленке» как раз открывалась запись в секцию фигурного катания.

Так, Максим Траньков начал заниматься в 4 года. Первый тренер называла его неуправляемым и порекомендовала перейти к тренеру-мужчине. Подход к нему смог найти тренер Валерий Домрачев.

Первые несколько месяцев тренировки проходили только в хореографическом зале. Когда пришло время выходить на лед, маленький Максим Траньков отказывался вставать на коньки, потому что сильно боялся упасть и что-нибудь себе сломать. На лед он не выходил год, но тренер смог уговорить его и помог преодолеть страх.

Позже Максим перешел тренироваться к Валентине и Валерию Тюковым в парное катание. Первый взрослый разряд он получил в 11 лет.

Переезд и начало серьезной карьеры

В начале 2000-х тренер Людмила Смирнова пригласила Максима Транькова в Санкт-Петербург и поставила в пару со своей дочкой Ириной Улановой. В 2003 году у фигуриста появилась новая партнерша — Мария Мухортова. Вместе они в 2005 году стали чемпионами страны среди юниоров.

Партнеры часто конфликтовали, меняли тренеров, а потом и вовсе перестали кататься вместе. Воссоединились они в 2007 году под руководством тренера Олега Васильева и успешно стартовали, завоевав золото в российском чемпионате.

После пару преследовала череда неудач. На Гран-при из-за пищевого отравления Максим Траньков не смог выложится в полную силу, и пара стала шестой. На Олимпийских играв в Ванкувере в 2010 году спортсмены заняли седьмое место. на послеолимпийском чемпионате они вновь не смогли забраться на пьедестал и стали четвертыми. После этого дуэт окончательно распался.

Успехи в паре с Татьяной Волосожар

Главные победы фигурист разделил вместе с Татьяной Волосожар. Они катались вместе с 2012 года. Фигуристка переехала из Украины в Москву после того, как ее партер Станислав Морозов завершил карьеру. Новую пару тренировала Нина Мозер. Максим Траньков и Татьяна Волосожар выиграли Кубок России, который проходил в Перми. Затем они стали победителями всероссийского чемпионата.

Первый совместный чемпионат мира не обошелся без потрясений. Пара прилетела в Японию, где началось жуткое землетрясение, за которым последовало цунами. На связь спортсмены не выходили двое суток, но им удалось эвакуироваться и вернуться в Россию. Чемпионат мира перенесли в Москву. Пара завоевала серебряную медаль.

В 2012 году Максим Траньков и Татьяна Волосожар выиграли золотые медали чемпионата Европы. Тогда фигурист узнал о смерти отца. Дальнейшие «золотые» победы 2013 года на чемпионате Европы в Загребе и чемпионате мира в Лондоне спортсмен посвятил ему.

Самое главное достижение — золото Олимпиады в Сочи в 2014 году. Там паре не было равных. От серебряных призеров они оторвались на 18 баллов. Незабываемым стал номер пары под музыку Эндрю Ллойда Уэббера из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Максим Траньков и Татьяна Волосожар — партнеры не только на льду, но и в жизни. После знаменательной победы они поженились в 2015 году. Об уходе из большого спорта фигуристы объявили в 2018 году.

Из спортсмена в тренеры

Ранее Максим Траньков выступал в парном катании, а теперь тренирует фигуристов-парников. Под его руководством, а также под руководством Этери Тутберидзе с 2021 года тренируются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. К слову, на третьем этапе Гран-при, который проходил в Казани 2-6 ноября, они заняли первое место.

Напомним, что в этом сезоне этапы проходят в пяти городах — в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми. Гран-при — это отборочный турнир для участия в чемпионате России, по итогам которого также сформируется состав участников финального этапа Гран-при России — Кубка Федерации.

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