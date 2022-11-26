На центральном входе начинают собираться большие очереди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь принимает крупнейший турнир по фигурному катанию - шестой этап Гран-при России. 26 и 27 ноября на ледовой арене дворца спорта «Молот» выступят сильнейшие фигуристы страны. Журналист «Комсомолки», который сейчас находится на мероприятии, рассказал, с каким настроением пермяки встречают масштабное соревнование.

- Поклонники фигурного катания постепенно заполняют ледовую арену стадиона. Среди зрителей очень много детей. Они делают селфи у баннера, посвященному сегодняшнему турниру, и покупают мягкие игрушки, которые после выступления их любимого фигуриста будут кидать на лед. Это старая традиция, которая выражает любовь и уважение к спортсмену, - рассказывает журналист «Комсомолки».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермь приехали болельщики не только со всего Пермского края, но и из разных городов страны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы приехали из Екатеринбурга, очень хотим увидеть тренера Алексея Мишина, а болеть будем за всех спортсменов - за Елизавету Туктамышеву, Лизу Пасечник, за Мишину, Галямову, но, думаем, что Туктамшева на этом турнире безоговорочный лидер.

На центральном входе начинают собираться большие очереди, в каждом из четырех входов, ведущих к ледовой арене, тянется «гусеница» из 60-70 человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы давние поклонники фигурного катания, болеем и за опытных спортсменов, и за юных фигуристов. В Перми еще не проходило таких крупных мероприятий, поэтому решили смотреть турнир не по телевизору, а прийти на ледовую арену, почувствовать эту атмосферу, энергетику, особенно хочется увидеть тренера Алексея Мишина, - рассказывает семья пермяков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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