На центральном входе начинают собираться большие очереди
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермь принимает крупнейший турнир по фигурному катанию - шестой этап Гран-при России. 26 и 27 ноября на ледовой арене дворца спорта «Молот» выступят сильнейшие фигуристы страны. Журналист «Комсомолки», который сейчас находится на мероприятии, рассказал, с каким настроением пермяки встречают масштабное соревнование.
- Поклонники фигурного катания постепенно заполняют ледовую арену стадиона. Среди зрителей очень много детей. Они делают селфи у баннера, посвященному сегодняшнему турниру, и покупают мягкие игрушки, которые после выступления их любимого фигуриста будут кидать на лед. Это старая традиция, которая выражает любовь и уважение к спортсмену, - рассказывает журналист «Комсомолки».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермь приехали болельщики не только со всего Пермского края, но и из разных городов страны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Мы приехали из Екатеринбурга, очень хотим увидеть тренера Алексея Мишина, а болеть будем за всех спортсменов - за Елизавету Туктамышеву, Лизу Пасечник, за Мишину, Галямову, но, думаем, что Туктамшева на этом турнире безоговорочный лидер.
На центральном входе начинают собираться большие очереди, в каждом из четырех входов, ведущих к ледовой арене, тянется «гусеница» из 60-70 человек.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Мы давние поклонники фигурного катания, болеем и за опытных спортсменов, и за юных фигуристов. В Перми еще не проходило таких крупных мероприятий, поэтому решили смотреть турнир не по телевизору, а прийти на ледовую арену, почувствовать эту атмосферу, энергетику, особенно хочется увидеть тренера Алексея Мишина, - рассказывает семья пермяков.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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