Для большегрузов в Прикамье на подъемах построят дополнительные полосы

На крутых подъемах в Прикамье для фур сделают дополнительные полосы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Качесивенная дорога на горнолыжный Такман, безопасные развязки на пути до Хохловки, дополнительные полосы на подъемах на различных трассах – таковы планы и итоги дорожного строительства в Прикамье.

Об итогах года и многообещающих перспективах рассказал во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) министр транспорта Сергей Вешняков.

- В этом году дорожный фонд Пермского края был самым большим, такого еще не было - 30,4 миллиарда рублей, – сообщил прикамским водителям Сергей Вешняков. - По сравнению с предыдущим годом он увеличился на целых 30 процентов.

Что удалось сделать за этот год? Построили 16 километров региональных дорог. Среди самых знаковых, наверное, это очередной этап дороги Кунгур – Соликамск. Это очень важный объект для березниковско-соликамского узла. Наверное, года через 2-3 мы здесь завершим все запроектированные этапы.

Также закончили строить дополнительные полосы на подъем по дороге Полазна – Чусовой. И теперь переключаемся на другие дороги: Пермь – Березники и Пермь – Ильинский. Будем и там устраивать дополнительные полосы на подъемах, которые позволят беспрепятственно подниматься легковому транспорту - по левой полосе, а грузовому – не торопясь ползти в гору, как они это обычно делают, по правой полосе.

Завершили отворот обхода Чусового на Такман. Думаю, любители зимних видов спорта будут рады этому событию.

Ну и приводим в порядок дорогу на Ильинский и до Хохловки. Очень много туда ездит гостей, поэтому стараемся сделать безопасные удобные развязки.

Всего по краю отремонтировано более 760 километров дорог, причем, каждый год темпы работ наращиваются. Будем стараться делать еще больше.