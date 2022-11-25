Татищеву обязаны своим рождением Пермь и другие мегаполисы

Памятник В.Н.Татищеву в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошла Межрегиональная конференция по изучению деятельности Василия Никитича Татищева, основателя Перми и еще нескольких российских городов. Это один из уникальных проектов, которые реализуются в рамках городского исторического форума.

- В следующем году Пермь и Екатеринбург отметят 300-летний юбилей, - обратился к участникам председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - В рамках этого события мы обращаемся к истокам, к созданию заводов, из которых выросли наши города. А значит, необходимо обратиться и к личности Василия Никитича Татищева, к его роли в нашей истории, к его творческому наследию.

В конференции принимали участие пермские историки, а также представители научного сообщества и общественности из Екатеринбурга, Тольятти, Астрахани.

Пруд бывшего Егошихинского медеплавильного завода. Архивный снимок начала XX века. Фото: ГАПК.

Сподвижник Петра Первого

- Без преувеличения, мы, пермяки, обязаны Татищеву тем городом, в котором мы живем, - объяснил старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии ПФИЦ УроРАН, доцент кафедры истории России ПГГПУ Павел Корчагин. - Только представьте: закончилась Северная война, Петр Первый вызывает молодого капитана артиллерии и посылает его, по сути, на генеральскую должность, причем это генеральство он должен был создать сам. Он гениально выбирает на склонах Уральских гор, проведя в 1722 году рекогносцировку, места для медеплавильных заводов, из которых потом вырастают два города-миллионника - Пермь и Екатеринбург. Это первые города, которые возникли и развивались при его непосредственном участии. А потом были и другие.

Пермский историк обратил внимание, что деятельность Василия Никитича Татищева многогранна.

- Он не только выдающийся государственный деятель и организатор, но и ученый-энциклопедист - историк, палеонтолог, геолог, педагог и литератор, - отметил Павел Корчагин. - Его наследие требует изучения. Его многогранная деятельность может прекрасно служить делу воспитания молодежи.

- На нашем сайте можно посмотреть каталог трудов Татищева и его библиотеки, мы составили описание 280 книг, - сообщила заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея Светлана Корепанова.- Для этого пришлось подключать переводчиков с немецкого, французского, латинского языков, ведь только два из этих трудов - на русском языке. Большинство изданий выходили и хранятся в Стокгольме, в Лондоне.

Так выглядели печи Егошихинского завода. Рисунок начала 18 века. Фото: ГАПК.

По татищевским местам

На конференции прозвучала идея составить список татищевских городов - по примеру «петровского списка» городов, основателем которых считается Петр Первый. Еще одним городом из такого списка по праву можно считать Тольятти - бывший Ставрополь на Волге.

Заведующая Центральной Тольяттинской библиотеки имени В. Н.Татищева Екатерина Егорова рассказала, что в городе с 1995 года проводятся «Татищевские чтения», и предложила объединить усилия городов в деле изучения наследия выдающегося государственного деятеля эпохи Петра Первого и Екатерины.

- В частности, мы могли бы совместными усилиями наполнять содержанием интерактивную карту, на которой отмечаются места, так или иначе связанные с Татищевым, - предложила сотрудник этого музея Наталья Мальцева. - Эту карту можно посмотреть на нашем библиотечном сайте. Уверена, что пермякам есть, что в нее привнести. В Перми есть памятник Татищеву, его именем названы улица, грот в Кунгурской ледяной пещере, но этот перечень наверняка неполный.

Идею тольяттинцев поддержал руководитель научно-просветительского проекта «Город Пермь - 300 лет в истории России», пермский историк Андрей Маткин.

- Было бы полезно выстраивать контакты и в дальнейшем, - подчеркнул Андрей Маткин. - Мне показалось очень плодотворным предложение председателя Пермской гордумы Дмитрия Малютина, который сообщил о договоренности с екатеринбуржцами активизировать межрегиональное общение под эгидой своеобразного «Татищевского клуба».

Готовы подключиться к работе этого клуба и астраханцы. Если в Перми деятельность Татищева как государственного деятеля начиналась, то Астрахань стала завершающим этапом в его карьере.

- У нас всегда помнили о его вкладе, - признался заместитель заведующего Астраханским краеведческим музеем Андрей Корепанов. - Еще в 1957 году его именем назвали одну из улиц. А в этом году его имя присвоили Астраханскому университету. Татищев много сделал для строительства крепостей и казачьих станиц в Бывшем Астраханском ханстве, способствовал торговле с Ираном и Индией.

Школьников убеждали словом, а не розгами

На конференцию пришли также ученики пермской школы №9 имени Пушкина. В этом учебном заведении ежегодно проходят так называемые «Татищевские ассамблеи». Школьники организуют различные перфомансы. Например, на сцене Пермского ТЮЗа они поставили хореографическую композицию «Сказы рифейских гор», посвятив ее деятельности Татищева.

Кроме того, ребята ездят в подмосковный Солнечногорский район, где ухаживают за могилой Василия Татищева в его усадьбе Болдино.

- Детям приходится нести с собой воду, чтобы поливать цветы, - рассказала директор школы №9 Наталья Курдина. - Могила находится в запустении, а от самой усадьбы остались одни руины.

Участники конференции договорились инициировать от имени «Татищевского клуба» обращение к губернатору Московской области, чтобы тот посодействовал реставрации усадьбы и мемориала.

В свою очередь, на конференции пермским школьникам интересно было узнать, что Василий Татищев был основателем народного образования в нашем городе.

- Он на много лет вперед смотрел на развитие целых отраслей, - отметила старший научный сотрудник Исторического парка «Россия - моя история» Вероника Козлова.

Она рассказала, что Татищев предписал собрать всех детей от 6 до 12 лет, невзирая на звания, проживающих «при всех заводах и слободах» и обучать их чтению, письму, арифметике, геометрии.

Первая словесно-арифметическая школа при Егошихинском медеплавильном заводе открылась в 1735 году. Через год появилась еще одна - арифметическая, где более углубленно преподавались ремесла. Успевающим учащимся полагалось немалое по тем временам жалование. Старшеклассники проходили на заводе практику, получая зарплату.

Правила и требования к ученикам и учителям прописал Василий Татищев.

- При этом он проявил себя как гуманист, - объяснила Вероника Козлова. - Нерадивых школьников, например, предлагал убеждать словом - физические наказания не рекомендовались.

Организаторы пообещали опубликовать все прозвучавшие доклады.

- Конференция еще раз показала, как важно выстраивать контакты на межрегиональном, межмуниципальном, межвузовском уровне, чтобы обмениваться опытом исследовательской, краеведческой работы, общественной активности, - подчеркнул председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин. - Такие встречи, считаю, должны проходить на регулярной основе.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

Пермские форумы приобрели статус всероссийских

Нынешний исторический городской форум, который посвящен предстоящему 300-летию Перми, - шестой по счету. Первый проходил в 2015 году. Форумы, которые проходят под эгидой Пермской городской Думы, представляют собой целую череду различных событий.

- Кульминацией форумов стали 6 научно-практических конференций.

- В них приняли участие представители научного сообщества из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Тольятти, Астрахани.

- В сборниках, выпущенных по итогам конференций, опубликовано 193 статей.

За все время в рамках форумов было проведено 143 мероприятия.

- В очной форме в них приняли участие 24 700 человек.

- 165 000 человек участвовали через сеть интернет и следили за работой форумов по ТВ.