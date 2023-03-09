Как Пермь отметит 300-летие, почему город утопает в снегу, и когда, наконец, начнут строить крематорий: Алексей Дёмкин ответил на наболевшие вопросы пермяков

Алексей Дёмкин на часть вопросов ответил в прямом эфире, часть ответов жителям дадут в соцсетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 Марта глава Перми Алексей Дёмкин провел прямой эфир для своих подписчиков на странице ВКонтакте. До начала трансляции пермяки задали более 500 вопросов. Они касались работы ночного кафе, которое не дает спать жителям соседних домов, также пермяки жаловались на переполненные школы и заваленные снегом дворы.

На часть вопросов Алексей Дёмкин сумел ответить в прямом эфире, часть ответов жителям дадут в соцсетях. Рассказываем, о чем шла речь во время разговора главы Перми с горожанами.

Об арт-объекте возле ЦУМа

- Автором арт-объекта «Доисторическая ракушка» является Институт территориального планирования. Арт-объект символизирует головоногий морской моллюск Пермского периода. Высота ракушки составит более 3 метров, а в диаметре она будет 15 метров. Лопасти ракушки будут вращаться и подсвечиваться светодиодами. И когда на площади перед ЦУМом будет демонтирован последний стационарный объект, мы приступим к установке этого арт-объекта. Деньги на реализацию этого проекта – частные. Когда он появится, пермяки смогут увидеть табличку с именем того человека, который решил сделать такой подарок городу.

О юбилее Перми

- Программа празднования юбилея города - обширная и интересная. Мы меняем формат и место встречи Дня города. Раньше 11 июня мы собирались в сквере Татищева, в этот раз встреча Дня города начнется на эспланаде, на площади перед Театром-Театром. Хедлайнером вечера станет певица Zivert. Фишкой юбилея станет то, что праздничные мероприятия будут организованы во всех районах города. Приглашенные звезды всероссийского масштаба выступят сначала на центральной сцене на эспланаде, затем концерты пойдут в районах города. Спонсировали приезд звезд крупные пермские предприятия.

12 июня начнется с церемонии закладки памятных знаков на аллее Доблести и Славы. Далее перед пермяками выступят группа Иванушки International, певица Татьяна Овсиенко и Иван Дмитриенко. Эти артисты уже подтвердили свое участие в праздновании юбилея Перми.

Вечером на набережной планируем устроить батл диджеев. Хедлайнером мероприятия станет DJ Smash, также мы подбираем диджеев из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А затем над городом прогремит в праздничный салют.

О крематории

- На прошлой неделе мы объявили конкурс на достройку крематория. До конца марта мы должны будем подвести итоги в конкурсной документации. Срок реализации проекта установлен в I квартале 2024 года, но я уверен, что общие строительные работы будут закончены к концу 2023 года. Необходимая сумма на строительство этого объекта выделена, сейчас вопрос конкурсных процедур.

Об утверждении тарифов горадминистрацией

- На последнем заседании Пермской городской думы было принято решение о передаче полномочий об индексации стоимости проезд в общественном транспорте от Пермской городской думы к администрации Перми. Теперь мэрия сама может утверждать тариф, исходя из экономических показателей. Мы утвердили правила и методику изменения тарифов, и теперь этот вопрос перейдет из политического в сугубо хозяйственный. Добавлю, к решению этого вопроса мы будем подходить аккуратно.

О снеге на улицах города

В ходе Прямого эфира пермяки пытались поднять вопрос о заваленной снегом Перми. Они присылали фото улиц и тротуаров, где вместо асфальта – снежная каша. В эфир с этим же вопросом пытались пробиться и жители микрорайона Ива, но безуспешно. Всем, кто задавал вопросы по этой проблеме, ответы давали в комментариях, например: «Очистка указанной территории запланирована на 13 марта», или «Уборку планируется провести на следующей неделе».

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