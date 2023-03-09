В Перми строители наводят мосты

Мост через Иву. Фото: Минтранс Пермского края.

В Перми на строительстве трассы ТР-53 стал обретать зримые очертания новый мост над долиной реки Ивы. Напомним, трасса ТР-53 «Переход улицы Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная» будет соединять пять микрорайонов: Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Это будет четырехполосная магистраль длиной 8,7 километра. Сейчас строители возводят съезд с трассы в районе улиц Уинской и Старцева, который должен быть открыт уже в августе этого года. А над долиной реки Ива началась надвижка пролетов нового моста, длина которого составит 330 метров.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, строители полностью возвели первые две опоры будущего моста.

- Третья опора будет полностью завершена к концу апреля, параллельно с надвижкой возводятся опоры № 4 - № 7 - рассказали в Минтрансе. - Надвижка пролетов пройдет в два этапа: к осени будет полностью установлено правое направление моста, до конца года – левое. Строители ведут работы в соответствии с графиком производства работ, без отставания.

Два новых путепровода возводятся и на улице Строителей. В рамках второго этапа подрядчик начал сооружать пролетные строения над железнодорожными путями в районе улицы Вишерской. Завершить эти работы планируется в конце 2023 года. А на участке от улицы Папанинцев до площади Гайдара, который стал третьим этапом строительства, до середины 2025 года будет сооружен путепровод над улицей Локомотивной.

- Здесь полностью завершено возведение четырех опор, - отметили в Минтрансе. - После переустройства сетей водопровода были возобновлены работы на пятой опоре, к концу марта они будут завершены. В апреле планируется приступить к укладке балок пролетных строений между второй и третьей опорами над улицей Локомотивной – там строители уже начали укрупнительную сборку конструкций.

Одновременно с этим ведется строительство двух тоннелей под Транссибирской магистралью.

Четвертый этап - участок от площади Гайдара до улицы Стахановской пока находится в стадии проектирования. Закончить все работы по улице Строителей планируется до 2027 года.