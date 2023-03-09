Главная героиня – гостиница «Центральная»

Фото: Никита Чунтомов

- Наш спектакль напоминает перелистывание семейного альбома, рассматривание фотографий, вызывающих добрые воспоминания. Он как открытка с надписью «С любовью к Перми и нашим родителям», потому что там много ностальгического и теплого, - так говорят в Театре-Театре о спектакле «Гостиница "Центральная"» (16+), премьерные показы которого прошли со 2 по 8 марта.

Спектакль, рассказывающий о знаменитой «семиэтажке», поставлен к 300-летию Перми. Он получился очень добрым и атмосферным. Там нет цельного сюжета – просто как будто идет киносъемка, и зрители видят, как снимается то одна, то другая история о гостинице, ставшей в годы войны домом для многих деятелей культуры, эвакуированных в Молотов.

События происходят в разные годы. Зрители переносятся то в ресторан «Центральной» 60-х годов, то в гостиничный номер, где встречают новый, 1943 год, то в парк Горького, на скамейках которого разыгрываются шахматные партии. И узнают о том, как в Перми был написан знаменитый «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», как искали приземлившихся в тайге космонавтов «Восхода-2», как жили в эвакуации юные балерины ленинградского хореографического училища.

В основу спектакля вошли интервью с реальными людьми, жившими в нашем городе в годы Великой Отечественной войны, записанные режиссером Борисом Караджевым во время съемки документального фильма «Эвакуационный роман», мемуары писателя Вениамина Каверина и личные воспоминания драматурга Ксении Гашевой.

А еще к премьере в фойе театра открылась выставка рисунков Владимира Оболенского «Великие постояльцы». На ней представлены более 50 портретов людей, живших и творивших в гостинице «Центральная». Еще три выставки разместились на втором этаже театра, две из них – это гравюры пермских художников, знакомящих нас с видами города прошлого века. А третья посвящена театральному художнику Татьяне Бруни, работавшей во время эвакуации в Пермском театре оперы и балета.