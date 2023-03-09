В Перми кастрюля борща на семью из четырех человек подешевела на шесть рублей

В марте борщевой набор обойдется пермским домохозяйкам в 116 рублей 65 копеек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте у пермских домохозяек есть повод порадоваться и побаловать своих домашних любимым блюдом: борщом! А все потому, что стоимость продуктов для приготовления этого блюда в начале весны немного подешевела.

Если в феврале, чтобы приготовить кастрюльку красного ароматного супа на семью их четырех человек, необходимо было отдать 122 рубля 81 копейку, то в марте борщевой набор обойдется домохозяйкам в 116 рублей 65 копеек. Экономия – шесть с лишним рублей.

Что входит в борщевой набор? Это картофель, которого на кастрюлю борща на четырех человек нужно купить на 9 рублей. По сравнению с февралем это позиция подешевела на 1 рубль 30 копеек. Капусты, свеклы и лука на пять рублей. Рекордсмен по подорожанию здесь стал лук. Он стал дороже почти на рубль. Далее идут морковь, ее нужно купить на три рубля, чеснок на два, курятина на 62, сметана на 19 и даже хлеб на 9 рублей.

Напомним, эксперты портала «Индекс борща» ежемесячно мониторят цены на продукты в розничных продуктовых супермаркетах эконом класса. Продукты для выяснения индекса борща в каждом регионе берут самые дешевые: овощи немытые и не фасованные, а если в магазине есть выбор между старым и свежим урожаем, то выбирают тот, что подешевле. При выборе курятины, сметаны или хлеба также выбирается самый дешевый вариант.

Методика расчета «Индекса борща» дает возможность простым россиянам увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции.

Если сравнивать Пермь по «Индексу борща» с другими городами-участниками проекта, то в нашем городе продукты для борща достаточно дешевы: Пермь занимает 26 место из 36 городов.

Лидером рейтинга стал Анадырь, где за такую же кастрюльку супа нужно отдать 433 рубля, а замыкает его город Волгоград, где, чтобы сварить борщ, нужно потратить 110 рублей.

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