Пермская балерина переходит в Большой театр

Ульяна Мокшева. Фото: Андрей Чунтомов.

Солистка Пермского театра оперы и балета Ульяна Мокшева получила приглашение в Большой театр. Она станет танцовщицей первого кордебалета. Как сообщили в пермском театре, Ульяна давно хотела попробовать себя на столичной сцене.

- Пермский балет является одной из лучших компаний в мире, с талантливыми молодыми танцовщиками и балеринами в труппе, - прокомментировал руководитель балетной труппы театра Антон Пимонов. - Поэтому неудивительно, когда нашим артистам делают предложения столичные театры. Ульяну пригласили в Большой, и она решила попробовать свои силы там. Это нормально для молодого артиста с амбициями, когда есть желание проверить себя на прочность в другом театре

- Я уезжаю с глубоким пониманием того, как много дал мне театр, и с огромной благодарностью, - рассказала Ульяна Мокшева. - Я очень люблю Пермский театр. У нас отличный коллектив, сплоченный и теплый. Все это время мне было безумно приятно работать с педагогами — профессионалами своего дела.

Ульяна Мокшева в 2021 году окончила Пермское государственное хореографическое училище и была принята в балетную труппу Пермского театра оперы и балета. В этом сезоне она стала солисткой балета. В ее репертуаре Мари из «Щелкунчика», Мария из «Бахчисарайского фонтана», Жизель и другие партии. В 2020 году Ульяна Мокшева получила третью премию международного конкурса артистов балета «Арабеск».