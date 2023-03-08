Галина Смагина. Фото: Государственный архив Пермского края

Первое празднование женского дня состоялось в Германии 19 марта в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. Затем женский день в разных странах отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.

Начали с Нью-Йорка

Историю возникновения современного праздника можно отнести к 1908 году, когда в Нью-Йорке 28 февраля под лозунгами социал-демократической женской организации США состоялся митинг о равноправии женщин. В 1908 году 15 тыс. женщин в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса. На следующий год Американская социалистическая партия предложила сделать последнее воскресенье февраля Днём трудящихся женщин, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля.

27 августа 1910 года на Второй Международной социалистической женской конференции в Копенгагене, проходившей в рамках Второго Интернационала, видный деятель международного коммунистического движения Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день борьбы за женское равноправие и эмансипацию, в который они будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Конкретная дата проведения этого дня установлена не была. Около ста участниц из 17 стран поддержали идею единогласно. В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.

Хлеба и мира!

Особую роль в установлении даты сыграли женщины России. В рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, российские женщины отметили свой первый Международный женский день в первое воскресенье февраля 1913 года. На следующий год в других странах Европы 8 марта женщины провели митинги либо в знак протеста, либо в знак солидарности со своими сёстрами.

В 1917 году началась забастовка работниц ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде с требованиями «Хлеба и мира!». Спустя неделю император отрекся от престола. Для массовой акции вновь выбрали последнее воскресенье февраля. Это историческое воскресенье пришлось на 23 февраля по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 8 марта. Четыре дня спустя царь был вынужден отречься от престола, а временное правительство предоставило женщинам право голоса.

Красный день календаря

Советская Россия начала праздновать впервые женский день в 1919 году. Через два года по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 Марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта 1917 года как одном из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.

Исторический посыл того времени говорил, что праздник этот был все-таки посвящен в основном «мужественным» женщинам, достигшим успехов в «мужских» профессиях.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день в нашей стране стал не только праздником, но и нерабочим днем. В ходе Международного года женщин, который пришелся на 1975 год, Организация Объединённых Наций решила отмечать Международный женский день 8 Марта.

Традиции праздника

Со временем праздник этот праздник в СССР полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации, став чисто «женским днем», и приобрёл современные черты.

После распада СССР День 8 Марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

Традиционно в этот день, а в трудовых коллективах — накануне праздника, женщинам преподносятся цветы либо другие подарки.

В канун праздника профсоюзы предприятий организовывали торжественные мероприятия по чествованию передовиц производства. Праздничные концерты были насыщены конкурсами, призами, вручением грамот и сувениров. В школах проводились торжественные утренники, на которых поздравляли учителей.

У мужчин сохранилась традиция делать подарки своим любимы женщинам, главным из которых были букеты первых весенних цветов. Чаще всего это были тюльпаны.

Сегодня праздник стал днем поздравлений женщин, девушек в кругу семьи.

У Дня 8 марта есть свои цвета — фиолетовый (или пурпурный), зелёный и белый. Их предложил в качестве символа борьбы за равноправие британский Женский социально-политический союз в 1908 году. Пурпурный знаменует собой справедливость и достоинство, зеленый — надежду, белый — чистоту.

День 8 Марта в Перми

Ряд важных решений в защиту пролетарских женщин в Пермской губернии был принят еще в 1917 году, когда в Перми собрались делегаты I съезда женских организаций. Он проходил с 21 по 23 октября. Конечно, разговора о праздничной дате тогда не поднималось, но о роли женщины в современном обществе говорили почти все выступающие.

Как отмечают в Государственном архиве Пермского края, в СССР задача достижения равенства возможностей для женщин наряду с мужчинами неизменно входила в ядро идеологической доктрины. В 1920-е оды в Прикамье активно создавали женсоветы, призванные улучшать положение женщин и детей, заботиться о соблюдении их прав во всех сферах жизни общества. Среди основных направлений деятельности женсоветов были: рейды по охране здоровья и соблюдения техники безопасности на предприятиях, контроль и практическая помощь в организации общежитского досуга, а также развитие, совершенствование форм работы с детьми и подростками по месту жительства.

Женщины все активнее становились у руля промышленных предприятий, учебных и медицинских учреждений, управляли транспортом руководили колхозами и совхозами.

Яркий пример тому судьба Галины Олеговны Смагиной, которая в 1980-х годах стала командиром воздушного лайнера ТУ-134 Пермского авиаотряда.

День 8 марта имел судьбоносное решение и для самой Перми, когда в 1940 году город переименовали в Молотов.

Довольно часто в современной Перми на 8 марта приходятся и другие знаковые события в культурной и общественной жизни. К примеру, в 2012 году на сцене Театра-Театра сотоялась знаковая премьера мюзикла «Алые паруса». Спектакль впервые объединил масштабную хореографию с выразительными визуальными средствами и романтическим вокалом.

Что интересно, в Перми до сих пор есть улицы, носящие имя женщин, которые были одними из инициаторов создания Международного дня женщин. Клара Цеткин 27 августа 1910 года выступила на Второй Международной социалистической женской конференции с призывом по организации митингов и шествий для привлечения общественность к проблемам женщин. В Перми улица Клары Цеткин появилась в 1958 году. Еще раньше, в 1920 году, на карту Перми нанесли улицу в честь пламенной революционерки Розы Люксембург.

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