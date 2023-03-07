Высокотехнологичное оборудование, никаких очередей и индивидуальный подход к каждому пациенту: в Перми открылась многофункциональная клиника «Лайт»

На открытие клиники приехала известная актриса Светлана Пермякова. Фото: Клиника «Лайт».

В субботу, 4 марта, на улице Пермской, 25 открылась многофункциональная клиника заботы о здоровье «Лайт». Впечатляющее своим размахом медучреждение, которое уже успели окрестить Дворцом здоровья, занимает пять этажей на площади 4000 квадратных метров. Поражает и число пациентов, которые врачи клиники готовы принять в сутки - 1200 человек! В клинике работают все необходимые специалисты для взрослых и детей. Здесь можно пройти полное обследование организма в одном месте и кратчайшие сроки.

Широкий комплекс услуг, современное оборудование и высокий профессионализм персонала не оставит сомнений в том, что здесь вы не только получите качественное лечение, но, что самое важное, сможете пpeдупpeдить нaдвигaющуюcя бoлeзнь.

Амбассадором клиники стала известная пермская актриса Светлана Пермякова:

«Я мама, я жена и я женщина, которая заботится о своем здоровье, о здоровье своей семьи, своего ребенка, знакомых и друзей. Когда мне предложили стать лицом клиники «Лайт», я с радостью согласилась, потому что понимала, что буду рекламировать. Я могу подписать под каждым словом врачей, потому что знаю, что «Лайт» - это надежно и качественно».

Светлана Пермякова с персоналом Клиники. Фото: Клиника «Лайт».

Мы побывали на торжественном открытии и своими глазами увидели, что отличает клинику «Лайт» от других медучреждений.

Собственная лаборатория и никаких очередей

Первое, на что стоит обратить внимание, это просторный, светлый холл, c удобными мягкими диванчиками, детским уголком и даже роботом, который расскажет обо всех услуга клиники. Здесь же располагается гардероб, регистратура, одновременно принимающая по 6 пациентов, и процедурный кабинет. Расположение последнего невероятно удобно, ведь если вы пришли только сдать анализы, вам не нужно бегать по этажам и стоять в очередях. Процедура займет у вас не более 5-10 минут, а функционал собственной высокотехнологичной лаборатории позволяет делать более 2 тысяч анализов за кратчайшие сроки! Результаты будут готовы уже через несколько часов и появятся в вашем мобильном приложении.

Робот с удовольствием расскажет обо всех услугах клиники. А еще он умеет танцевать. Фото: Клиника «Лайт».

Болезнь легче предупредить

Жемчужиной клиники стал единственный в городе Центр превентивной медицины «Жизнелогия». Для клиентов Центра приемы ведут высококвалифицированные специалисты.

Главный врач Клиники Михаил Лянгазов. Фото: Клиника «Лайт».

«Это так называемая клиника в клинике, которая создана для предупреждения заболеваний. Это место, где мы поддерживаем здоровье, занимаемся профилактикой, компенсируем недостаток витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Одновременно это и vip-центр с отдельной регистратурой и отдельным входом. Сюда можно прийти с семьей: с мамой, с папой. Здесь крайне конфиденциальная атмосфера, и вы никогда не встретите других пациентов клиники. При этом здесь создан максимальный уют, где вы будет чувствовать себя как дома», - говорит главврач клиники Михаил Лянгазов.

Еще одной особенность «Жизнелогии» является ее уникальность. Когда пациент попадает в кабинет, ему больше не надо перемещаться по клинике: для забора крови придет медсестра, а полный осмотр узкого специалиста проведут прямо в кабинете!

Руководитель «Жизнелогии» Евгений Жижилев. Фото: Клиника «Лайт».

«Особенность нашего подхода - комплексная оценка организма. Мы не воспринимаем пациента как отдельный орган, мы воспринимаем его как общую целостную систему, которая должна между собой договариваться, и мы ей в этом помогаем. Вместе с пациентом мы выявляем рисковые состояние и предупреждаем их, делая клиента счастливым», - говорит врач, руководитель «Жизнелогии» Евгений Жижилев.

Самое главное - здоровье детей

В детском отделении есть все необходимые специалисты от неонатолога до педиатра. Врачи клиники сопровождают детей с момента рождения, используя комплексный подход. Кроме этого, в клинике можно получить справки для детского садика, лагеря, школы или спортивных секций. А еще в клинике «Лайт» есть кабинет ЛФК, что большая редкость для современных медучреждений.

Лечим зубы и смотрим мультики

Стоматология «Лайт» оказывает полный спектр услуг детям и взрослым: удалить или вылечить больные зубы, почистить здоровые, поставить брекеты или пломбы - все в одном месте. Как и другие отделения клиники, стоматология оснащена всем современным оборудованием, а лечение проходит под местным обезболиванием или общей анестезией. Маленьким пациентам во время лечения показывают мультики, а взрослым - старые комедии: помогает не хуже наркоза, с улыбкой говорят стоматологи.

Услуги клиники

- отделение функциональной диагностики

- отделение лучевой диагностики

- цифровой рентген и маммограф,

- компьютерный 3D-томограф,

- рентгеновский денситометр, визиограф,

- аппарат МРТ,

- аппараты УЗИ экспертного класса и многое-многое другое.

Современный аппарат УЗИ. Фото: Клиника «Лайт».

Благодаря современному оборудованию клиника «Лайт» является единственной в Перми, где осуществляется весь цикл замкнутой лучевой диагностики

Клиника находится по улице Пермской, 25.Фото: Клиника «Лайт».

Записаться на прием в Клинику заботы о здоровье «Лайт» и Центр превентивной медицины «Жизнелогия» можно в день обращения:

- на сайте perm.center-light.ru;

- в мобильном приложении «Здоровье Лайт» (0+);

- по телефону 7 (342) 22–333–44.

Адрес: Пермь, улица Пермская, 25.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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