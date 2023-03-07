В бюджет Перми внесены изменения

Стела "Город трудовой доблести" будет установлена на площади Карла Маркса

Депутаты Пермской городской думы приняли изменения в бюджет города. Расходная часть была увеличенана 1 миллиард 52 миллиона рублей, в том числе за счет оставшихся с прошлого года 269 миллионов.

Вырастут и доходы - на 783 миллиона. В частности, на 613 миллионов рублей за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц. Планируется также, что в бюджет поступит больше денег от платы за парковки и штрафов за ее неуплату, а также за проезд в общественном транспорте.

Дополнительные средства будут направлены на установку стелы «Город трудовой доблести», оснащение новой школы в микрорайоне Ива, строительство бассейна по улице Гашкова, Дворца молодежи и предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам спортивных учреждений.

Не использованные в прошлом году деньги направят на строительство крематория и ремонт улицы Ленина.

- Ранее проект решения был детально рассмотрен на заседании профильного комитета, замечания экспертов учтены,-отметила первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник. - Изменения, которые мы внесли в бюджет, достаточно существенные. Эти средства мы максимально используем для решения городских задач.

- Важно обеспечить исполнение плана по НДФЛ, - подчеркнулпредседатель думы Дмитрий Малютин. -Считаю необходимым еще раз подчеркнуть и акцентировать внимание администрации города на том, что одной из главных задач является обеспечение надежности конструкции бюджета, которая должна избавить нас от неожиданностей. Надеюсь, это учитывается коллегами и так будет и впредь.

Стадион «Юность» реконструируют

На заседании городской думы депутаты поддержали решение о передачестадиона «Юность» в краевую собственность, поскольку на его реконструкцию будут выделены деньги из краевого бюджета, а также полтора миллиарда рублей от «Газпрома» - в рамках соглашения с Пермским краем. Общая стоимость реконструкции составит 1,87 миллиарда.

Стадион «Юность» был построен в середине 1980-х к всероссийской Спартакиаде и с тех пор его не ремонтировали. В течение четырех месяцевдействующий стадион будет демонтирован, а новый возведут к концу 2024 года. Вместо существующих трибун появится четырехэтажный комплекс с трибунами на 1616 мест, раздевалками, столовой. Стадион сможет зимой принимать соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку, хоккею с шайбой, фигурному катанию, а летом - по футболу и роллер-спорту. Также зимой здесь по-прежнему будут проходить массовые катания на коньках.

Тренеров спортшкол поддержат

Меры социальной поддержки будут распространены на педагогов спортивных школ, так как с 1 января муниципальные спортивные учебные заведения перешли в разряд учреждений дополнительного образования. Теперь им будут положены ежемесячные надбавки за высшую квалификационную категорию, за наличие отраслевых или государственных наград в сфере образования, физической культуры и спорта.А также молодым специалистам будут выплачивать ежемесячную надбавку и единовременное пособие.

На эти цели будет направлено 10 миллионов 240 тысяч рублей.

- Очень важно, что здесь речь также идет и о разовых и ежемесячных выплатах для молодых специалистов, которые оканчивают высшие учебные заведения и приходят работать в отрасль. Необходимые средства предусмотрены нами в бюджете на 2023 год. Поэтому, как только вступит в силу решение думы, многие сотрудники учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта ощутят эту поддержку, - рассказал депутат Василий Кузнецов.

Особая охрана природы

Депутаты утвердили порядок создания особо охраняемых природных территорий местного значения. Статус ООПТ подразумевает исключительно рекреационное и эколого-просветительское использование территории. Там запрещены строительство, складирование мусора, загрязнение почвы, сброс неочищенных сточных вод и вырубка деревьев. Сейчас в Перми создано 28 особо охраняемых природных территорий, из них 23 – ООПТ местного значения.

Депутат Сергей Стенно отметил, что создание ООПТпозволяет реализовать право пермяков на благоприятную окружающую среду.

- Своей очереди ждут и другие природные территории. В настоящее время развитие ООПТ – самый реальный способ, позволяющий остановить процесс деградации естественных природных комплексов вследствие антропогенного воздействия, а также сохранить природу Пермского края во всем многообразии.