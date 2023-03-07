В Прикамье депутаты от ЛДПР предложили увеличить число получателей субсидий при оплате ЖКУ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края инициировали расширенное заседание по вопросам оплаты и качества коммунальных услуг.

Они пригласили на него руководителей трех министерств, краевой Инспекции государственного жилищного надзора, представителей прокуратуры и УФАС, поставщиков ЖКУ, управляющих организаций, общественных организаций.

Как объясняют партийцы, поводов для такого серьезного разговора накопилось предостаточно.

- Уже второй месяц подряд нарастает количество жалоб депутатам Законодательного собрания на проблемы ЖКХ, - объяснил лидер партийной фракции ЛДПР в ЗС Пермского края Олег Постников. – Резкую негативную реакцию вызвало повышение тарифов. Также остро стоит вопрос о случаях неправильного начисления оплаты, жители жалуются и на качество коммунальных услуг.

Нагрузка заметно выросла

Действительно, в прошлом году тарифы увеличивали дважды: с 1 июля они выросли в стране на 4,7 процента, с 1 декабря – в среднем на 9 процентов. Существенно больше теперь приходится платить за отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и газ. Заметно выросли тарифы и на вывоз мусора.

Представители фракции ЛДПР предложили реальный способ снизить нагрузку на тех, у кого оплата подорожавших коммунальных услуг съедает ощутимую часть семейного бюджета.

- Одной из важных мер помощи для тех, кто имеет невысокие доходы, оказался в трудной жизненной ситуации или потерял работу, является государственная поддержка в виде безвозмездных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - объяснил Олег Постников. – Они делают оплату ЖКУ более доступной для населения, что, в свою очередь, помогает снизить проблему задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов. Мы предлагаем значительно уменьшить «порог» предоставления таких субсидий, что увеличит число получателей господдержки.

Поможет снизить задолженность

На заседании прозвучали цифры: сейчас федеральным законодательством установлено, что такие субсидии должны предоставляться гражданам, если расходы на ЖКУ превышают 22 процента в совокупном доходе семьи.

При этом регионам предоставлено право уменьшать эту планку. В результате, например, в Москве такой порог установили в 10 процентов, в Санкт-Петербурге – в 14 процентов.

Как рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в нашем регионе до 18 процентов опустили планку только для отдельных категорий граждан - для одиноких родителей с несовершеннолетними детьми и для неработающих пенсионеров, которые не имеют льгот по ЖКУ.

- Мы предлагаем выйти с инициативой в Госдуму и установить на федеральном уровне максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов, - сообщил Олег Постников. – Это сделало бы предоставление таких субсидий более справедливым и прозрачным, а также помогло бы решить проблему растущей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Депутаты фракции ЛДПР предложили правительству Пермского края поддержать их инициативу и обратиться к депутатам Государственной думы от Прикамья о проработке соответствующего федерального законопроекта.

Как мы уже писали, тема ЖКХ находится на постоянном контроле региональной фракции ЛДПР - проблемы и предложения обсуждаются на выездах по всему краю. А также круглосуточно работает онлайн-сервис ЛДПР - картабесхозяйственности.рф, с помощью которого каждый житель Пермского края может сообщить о проблеме оперативно, без долгих регистраций.