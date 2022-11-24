Пермские фотографы запечатлели самые красивые уголки родного края

Фотографы провели мастер-классы. Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

- Когда мы остановились на ночевку в районе Помяненного камня, как раз вот вышла луна, и я увидел, что если чуть-чуть переместиться, ее можно совместить с профилем камня, который похож на человека в шапке, - рассказывает фотохудожник Александр Чазов, как он сделал снимок «Разговор с луной», ставший победитель конкурса «Заповедное Прикамье» в номинации «Флора и фауна».

Конкурс «Заповедное Прикамье» проводится уже второй раз Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в партнерстве с ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезом, чтобы привлечь внимание жителей Пермского края к вопросам сохранения особо охраняемых природных территорий, восстановления природных экосистем.

Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

- В прошлом году участниками конкурса были художники, а в этом году – фотографы, которые также делятся с нами красотой пермской земли, стараются донести до зрителя любовь к малой родине, помогают воспитать бережное отношение у туристов к уникальным уголкам Прикамья, - объясняет Вера Мартынюк, помощник генерального директора по связям с общественностью ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза. - В рамках конкурса состоялись фотопленэры, во время которых24 фотографа побывали в уникальных местах Прикамья – на реке Березовая, на Помяненном камне. По итогам этих поездок было сделано более 370 фотографий.

Вера Мартынюк: Мы надеемся, что этот конкурс состоится вновь. Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

- Задумка была, чтобы вместе с именитыми фотохудожниками, такими как Павел Жигалов, Александр Чазов, Владимир Хиль, Елена Соколова, в конкурсе приняли участие и начинающие фотографы из Перми и Пермского края, - говорит председатель пермского отделения союза фотографов дикой природы Андрей Кротов. - Во время поездок опытные фотографы давали мастер-классы, показывали, как правильно выставлять кадр, вечерами у костра делились своими знаниями и профессиональными секретами. Надеюсь, что традиция таких конкурсов будет сохранена.

45 снимков – лучшие работы в номинациях «Пейзаж», «Камни-бойцы» и «Флора и фауна» - были представлены на финальной выставке, которая была открыта в арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала. В течение двух недель любой желающий мог бесплатно посмотреть на интереснейшие снимки пермской природы. А в день закрытия выставки для пермяков прошли лектории и мастер-классы, которые проводили экоактивисты Пермского края и завода ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Все они были посвящены популяризации экологических идей и поощрению образовательных инициатив по охране окружающей среды.

Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

Например, соучредитель Юго-Камского конноспортивного клуба Татьяна Кузовлева рассказала школьникам об истории клуба и пригласила на конные прогулки. А сотрудник ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза Никита Кифель провел мастер-классы, на которых показал, как сделать картины из продуктов нефтепереработки.

- Восковые тетрадки использовались, начиная с 7 века до нашей эры и до 19 века нашей эры, - рассказал Никита. – Мы сделаем подобную, нанеся на деревянную дощечку слой парафина, на котором можно нарисовать свои пожелания. А следующий мастер-класс- «Беспредельный капустизм», это живопись на основе овощного экстракта. В нефтепереработке есть процесс экстракции, и мы показываем его на примере краснокочанной капусты, извлекая из нее красящие вещества, которые меняют цвет в зависимости от РН. Наносим экстракт на лист белой бумаги, получаем красный фон, а потом кисточкой наносим на него, например, уксус, раствор соды или газировку, цвет экстракта меняется и получаются картины.

А также своими секретами поделились фотохудожники – победители конкурса «Заповедное Прикамье».

- Животные и птицы быстро не снимаются, их надо караулить, долго выслеживать, - говорит фотохудожник Павел Жигалов. - Фотографию «Тетерев-косач» я снимал в Вишерском заповеднике. Мы вместе с сотрудниками заповедника поднялись на лыжах на хребет Чувал. Выкопали в сугробах ямы, поставили палатки, засыпали их снегом. В семь вечера мы забирались в эти палатки, а в три ночи прилетали петухи-косачи и начинали драться. А с семи до трех ночи мы молча сидели и ждали. И так четыре дня. Кадр получился, кода один петушок прямо на меня пошел.

Екатерина Харитонова прочитала лекцию о бердвотчинге. Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

В отличие от профессиональных фотографов, которые ради красивого снимка птицы готовы ловить удачный момент несколько часов, а то и дней, любителям бердвотчинга достаточно, чтобы на их фотографии можно было определить вид птицы. Об этом рассказала педагог дополнительного образования ДС «Прикамье» Екатерина Харитонова, которая на закрытии выставки прочитала лекцию о бердвотчинге – наблюдении за птицами. У самой Екатерины на счету 216 видов птиц, которые она сфотографировала за 4 года.

- А началось все с того, что мы с ребятами выиграли конкурс ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза «Пермь – мастерская будущего» и создавали мультфильм «Покормите птиц зимой», - поделилась Екатерина Харитонова. – Вначале мы искали фотографии птиц в интернете и узнали о бердвотчинге, о соревнованиях по наблюдению за птицами, о людях, у которых есть спортивный азарт - создать свою коллекцию фотографий. Так и начали сами заниматься бердвотчингом. Вначале нас было всего десять, а сейчас у нас в сообществе 1300 человек.

У Министерства природных ресурсов есть намерение продлить краевой конкурс «Заповедное Прикамье» и на следующий год.

- Мы надеемся, что этот конкурс состоится вновь, потому что это очень интересный творческий проект, направленный на поддержание экологии, - считает Вера Мартынюк. - Мы всегда откликаемся на подобные мероприятия с большим удовольствием, потому что ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез придерживается принципа максимально открытой экологической политики и является постоянным участником социально-экологических, просветительских проектов Пермского края.