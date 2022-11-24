В Перми прошла Первая Пермская олимпиада по алгоритмическому программированию

Вот они, победители Первой Пермской олимпиады! Фото: Министерство информационного развития.

20 ноября с раннего утра в технопарке Morion Digital начали собираться талантливые студенты и школьники из Перми и Пермского края. На площадке проходила Первая Пермская олимпиада по спортивному программированию.

В финал вышли самые-самые

Заявились на участие в олимпиаде 450 человек. После непростого отборочного тура, в котором приняли участие 213 человек, в финал вышли 134 участника. На очный тур приехали 102 финалиста. Ребятам предстояло соревнование по алгоритмическому программированию, которое проводилось по правилам международной олимпиады по программированию ICPC. За пять часов участники должны были решить максимальное количество алгоритмических задач, а победителей ждали хорошие призы.

Участники пять часов решали сложные алгоритмические задачи. Фото: Министерство информационного развития.

Студент-третьекурсник ПНИПУ Николай Матвеев узнал об олимпиаде от преподавателя. Это был не первый его олимпиадный опыт. Перед финалом парень готовился, разбирал задачи.

- Подобная олимпиада проводилась в Перми впервые, поэтому было очень интересно посмотреть на задания на финале, - поделился будущий программист. - Еще участвую, потому что знаю: тех, кто проявляет успехи в спортивном программировании, охотнее потом берут на работу в IT-компании.

В семье Халикшиных прошли отборочный тур Первой Пермской олимпиады сразу трое детей: 20-летний сын-студент и две дочки-близняшки 13 лет.

- Я только даю детям направление, а дальше они сами пробуют, где им больше нравится, - улыбается многодетная мама.

- На самом деле, спортивное программирование - это очень интересно, оно развивает логическое мышление и заставляет думать, - говорит семиклассница Алина. - Олимпиадные задачи с использованием алгоритмов мы решаем в школе на уроке информатики, много занимаемся этим дома в свободное время.

А вот студент-третьекурсник Рустам Каримов учится в Лысьвенском филиале ПНИПУ, и чтобы приехать на олимпиаду, он встал в четыре утра.

- Я приехал не за призами, а за участием - набраться опыта, - говорит студент. - В будущем планирую однозначно связать свою жизнь с IT-сферой. Планирую жить и работать в Пермском крае, ведь я здесь родился и вырос.

Уровень интеллекта на площадке просто зашкаливал. К слову сказать, в финал Первой Пермской олимпиады прошли около 20% девушек, все они получают огромное удовольствие от того, чем занимаются.

- Каждое участие в олимпиадах - это тренировка мозга, ведь переход от обычного мышления к олимпиадному способствует формированию новых нейронных связей, - рассказывает ученица 11-го класса IT-школы Влада Хорошева. - А когда работает мозг, я получаю безумное наслаждение. Еще одна мотивация поучаствовать - это познакомиться и пообщаться с интересными и умными людьми. Раньше мне доводилось побеждать в олимпиадах прикладного характера, но в таких масштабных олимпиадах, как эта, я участвую в первый раз. К тому же здесь предусмотрены хорошие поощрения для победителей.

Организаторы подготовили все необходимое, чтобы участникам было комфортно. Фото: Министерство информационного развития.

В Пермском крае поддерживают IT-сферу

Организаторы подготовили все необходимое, чтобы участникам было комфортно: удобные столы, бесперебойный интернет и даже чай с печеньками. А перед началом соревнований ребятам пожелали удачи заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, декан ММФ ПГНИУ Андрей Геннадьевич Кузнецов и директор АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь.

- У Перми большой потенциал по спортивному программированию, - отметил Алексей Черников. - В Прикамье 19 тысяч IT-специалистов, школьники активно интересуются этой темой, причем не только юноши, но и девушки. Мы планируем это направление поддерживать и ловить таких, как вы, прямо со школьной скамьи, чтобы в будущем вы связали свою жизнь с IT-сферой, стали профессионалами и нашли свое место здесь, в Перми.

Алексей Черников: «Мы планируем и в будущем поддерживать IT-сферу». Фото: Министерство информационного развития.

- Первое место в итоге одно, но когда ты участвуешь в олимпиаде, «прокачиваешь» себя в профессиональном плане, ты все равно выигрываешь, - выступил перед участниками Андрей Геннадьевич Кузнецов. - Те, кто участвует в олимпиадном движении, обязательно станет потом успешным и востребованным профессионалом на рынке труда. А что касается спортивного программирования, то традиции у нас в Пермском крае давние и славные: мы последовательно развиваем это движение, и наши команды регулярно выступают в чемпионатах мира, а выпускники наших школ попадают в команды ведущих российских вузов и успешно защищают честь России. Здорово, что Пермь начинает славиться не только двигателестроением и нефтехимической промышленностью, но и своими умами.

А потом настали пять непростых часов, в течение которых студентам и школьникам пришлось искать ответы на сложные задачи.

А вот и результаты Первой Пермской олимпиады:

1-е место в номинации «Лучший среди школьников» занял ученик СОШ №9 им. Пушкина Дмитрий Калугин;

номинацию «Юное дарование» присудили ученику 6-го класса СОШ №9 им. Пушкина Алексею Няшину;

номинацию «Восходящая звезда» вручили ученице МАОУ «Гимназия №17» Маргарите Деменевой.

Абсолютным победителем Первой Пермской олимпиады стал студент механико-математического факультета ПГНИУ Арсений Юрчатов.

- У меня большой опыт, я участвую в олимпиадах уже пятый год, - поделился с «Комсомольской правдой» победитель. - Хочу отметить, что задачи на Пермской олимпиаде были адекватные. Мне удалось решить семь из восьми задач, плюс у меня был лучший штраф. У меня был настрой на победу, и я доволен, что у меня получилось обойти других фаворитов. В качестве приза я получил сертификат на 20 тысяч, кружки, термосы, кофты и много чего еще. Я очень доволен.

КСТАТИ

Первая Пермская олимпиада по программированию Code Perm была организована Министерством информационного развития и связи Пермского края, Сетевым ИТ Университетом, ПГНИУ и технопарком Morion Digital.