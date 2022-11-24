Сотрудники предприятия пассажирских перевозок трогательно поздравили мам с праздником

Сотрудники ООО РТ «Лайн» поздравляют мам с праздником. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для каждого из нас мама - это самый близкий и родной человек. Для нее мы всегда остаемся детьми и не важно, сколько нам лет. Мама всегда поймет, поможет, посоветует и никогда не пожелает плохого. 27 ноября в России отмечается День матери. В этот день особенно хочется дарить мамам еще больше внимания, заботы и добрых слов.

Сотрудники ООО РТ «Лайн» решили необычно поздравить своих мам - прямо на рабочем месте. Компания работает в Перми с июня 2020 года на пяти городских маршрутах: №№1, 4, 14, 32, 67. В штате более 300 человек, из которых 260 водителей автобусов городских регулярных маршрутов. ООО РТ «Лайн» качественно выполняет свои обязанности перед пассажирами и заботится об их удобстве и безопасности.

- Главное богатство нашей компании - это сотрудники, - говорит руководитель ООО РТ «Лайн» Елена Быстрова. В День матери наши сотрудники поздравляют своих любимых мамочек с праздником.

Компания работает в Перми с июня 2020 года на пяти городских маршрутах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Татьяна Насибуллина, водитель автобуса городских регулярных маршрутов:

- Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе быть здоровой, счастливой. Ты всегда нам помогала, даже когда мы падали и нам было нелегко. Будь всегда рядом такой же доброй, жизнерадостной и веселой.

Никита Копельников, водитель автобуса городских регулярных маршрутов:

- Мама, я поздравляю тебя с Днем матери. Ты для меня самый дорогой человек на свете. Я очень тебя благодарю за ту жизнь, которую ты мне дала, за поддержку. Я знаю, что в любой момент могу обратиться к тебе, и мы тепло разговариваем, для меня это очень важно. Я посвящаю тебе свое стихотворение:

Дорогая мамочка моя, не смотри на волосы седые.

Каждая морщиночка твоя, то дороги наши молодые.

Жизнью я тебе своей обязан, мне теперь не страшен путь любой.

Я пойду по жизни без боязни, рук твоих тепло, неся с собой.

Милая моя и дорогая, я тебя за все благодарю,

Милая моя и дорога я тебя от всей души люблю.

Павел Ветчаков, водитель автобуса городских регулярных маршрутов:

- Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе счастья, здоровья и благополучия.

Юлия Бурдина, инженер предъявления отдела пассажирских перевозок:

- Мама, поздравляю тебя с праздником. На свете женщины прекраснее не отыскать, как ни старайтесь. Желаю в этот мамин праздник - здоровья и большого счастья.

Лилия Лапицкая, водитель автобуса городских регулярных маршрутов:

Мама - это человек, без которого бы не было нас на этом свете. Мамочка, спасибо тебе за все, что ты сделала для меня, за то, что всегда была рядом со мной, за искреннюю любовь ко мне, понимание и поддержку. Я тебя очень сильно люблю, желаю долгих лет жизни.