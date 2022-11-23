В Перми родителям, потерявшим пятилетнюю дочь, нужна помощь

Остапу и Потапу врачи рекомендуют провести генетический анализ. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Нереально передать словами, что пришлось пережить семье пермяков после потери пятилетней дочери. Свою единственную дочку мама и папа похоронили несколько лет назад, причиной ухода ребенка стала страшная болезнь - опухоль головного мозга. Малышке было всего пять лет.

Через два года после ужасной трагедии в семье Костылевых появились на свет два сына: сначала Потап, а еще через два года - Остап. Детишки раскрасили жизнь родителей, подарив им новый смысл.

- Потап - энергичный непоседа, пытается по максимуму обо всем узнать, - говорит мама Ксения. - Остап - тоже энергичный малыш. Сейчас ему несколько месяцев, но он совершенно не желает лежать без дела. Любознательный, как и братик. Но мы очень переживаем за наших малышей, каждый раз наблюдаем за ними и присматриваемся. Очень хотим исключить у них наследственный характер заболевания.

Мысль, а вдруг и эти дети тоже заболеют, не оставляет в покое заботливых маму и папу. Еще одну потерю они просто не переживут.

Чтобы исключить страх родителей за жизнь любимых сыночков, мальчикам нужно провести дорогостоящую диагностику. Врачи посоветовали исследовать кровь братьев на генетическое заболевание.

- Оплатить исследование самостоятельно родители не в силах, поэтому обратились в фонд за помощью, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня». - Их единственный шанс - исключить наследственное заболевания с помощью генетического исследования ТР53 в крови братьев. Этот ген выполняет функцию супрессора образования злокачественных опухолей и представляет собой антионкоген, то есть препятствует возникновению злокачественных новообразований. Так как у детей есть предрасположенность, врачи настоятельно рекомендуют им сдать анализ, чтобы «быть на чеку». А мы решили им помочь.

Стоимость анализа для двух братиков составляет 71 200 рублей. Поддержать родителей Потапа и Остапа Костылевых, которые очень хотят, чтоб их дети жили долго и были здоровыми, можно здесь.

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