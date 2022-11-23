В Пермском крае ищут автора картины-загадки

Картина неизвестного автора. Фото: Депутат Дмитрий Теплов/ВКонтакте

На своей странице ВКонтакте депутат Краснокамской городской думы опубликовал пост о картине-загадке. Композиция, на которой изображен неизвестный уголок Краснокамска, хранится в городской картинной галерее.

- Загадочно в этой работе все: ее передали в галерею сотрудники краеведческого музея, где она хранилась долгие годы без каких-либо опознавательных знаков. Автор неизвестен, время создания - тоже. Не совсем понятно, какие именно улицы и дома Краснокамска мы видим на картине. Обращаюсь ко всем нашим подписчикам: если кто-то что-то знает об этой работе, о ее авторе и обстоятельствах ее создания - пожалуйста, поделитесь в комментариях к этому посту. А еще - давайте попробуем определить, какой угол Краснокамска здесь изображен, - написал депутат на своей странице.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в картинной галерее, композицию им передали сотрудники краеведческого музея около двух лет назад. Она написана масляными красками на холсте размером примерно 70x55 см. Никаких опознавательных знаков на ней нет - только холст, натянутый на подрамник.

- В 1962 году Иван Иванович Морозов организовал в нашем городе студию самодеятельного творчества, - рассказывает сотрудница галереи. - В ней занимались совершенно разные люди: строители, сотрудники предприятий, приезжие - поэтому автором картины может быть кто угодно. Я лично считаю, что картина написана в 60-70 гг.. Думаю, на ней изображено строительство Комсомольского проспекта, но точно утверждать я не могу. Картина до сих пор в очень хорошем состоянии, лишь холст потемнел со временем, а красочный слой по-прежнему довольно яркий. Будет здорово узнать автора этой работы.

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