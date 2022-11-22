Города Приволжья свяжут дешевые авиарейсы

Уже можно планировать путешеествие Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще несколько лет назад, чтобы долететь из одного региона Приволжья в другой, обязательно надо было сделать пересадку в Москве. То есть полет, занимавший пару часов, растягивался, с учетом пребывания в московском аэропорту, на целый день. Но, наконец, появились и прямые авиарейсы.

Причем часть затрат на выполнение этих полетов авиакомпаниям компенсируют из региональных бюджетов, поэтому билеты на субсидированные рейсы обойдутся пассажирам дешевле, чем на обычные.

В 2023 году субсидированные рейсы свяжут между собой:

- Пермь и Казань, полеты будут проходить со 2 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря два раза в неделю;

- Нижний Новгород и Пермь, полеты с 1 января по 30 апреля и с 1 сентября по 31 декабря два раза в неделю;

- Пермь и Самару, полеты со 2 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Уфу и Пермь, полеты со 2 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, два раза в неделю;

- Казань и Нижний Новгород, полеты со 2 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря, два раза в неделю;

- Казань и Оренбург, полеты со 2 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, два раза в неделю;

- Самару и Казань, полеты со 2 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря, два раза в неделю;

- Казань и Саранск, полеты со 2 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Саратов и Казань, полеты со 2 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Нижний Новгород и Оренбург, полеты с 1 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Нижний Новгород и Саратов, полеты с 1 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Уфу и Нижний Новгород, полеты с 1 января по 31 декабря два раза в неделю;

- Самару и Нижний Новгород, полеты с 1 января по 31 декабря три раза в неделю;

- Самару и Уфу, полеты со 2 января по 31 мая три раза в неделю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трасса свяжет семь регионов

Объединит регионы Приволжья и скоростная федеральная трасса М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург. Ее общая длина составит около 1,6 тысячи километров. Трасса пройдет по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия, Татарстан и Башкирия, Пермского края и Свердловской области.

Строительство магистрали началось летом 2020 года. 8 сентября 2022 года было открыто движение по участку от Ногинска до Орехово-Зуево, а 14 октября - от дороги М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо».

Один из участков скоростной дороги длиной 93 километров проложат в Октябрьском и Чернушинском районах Пермского края. Он свяжет скоростную трассу с федеральной дорогой Р-242 Пермь - Екатеринбург. Строительства нового участка стартует 1 января 2023 года и должно быть завершено 30 июня 2025 года.