Забег в честь юбилея родной Перми. Команда УЗПМ вышла на «Олимпийскую лыжню»

Мы - команда! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье пермские любители лыж смогли поучаствовать в ярком благотворительном забеге – в Перми в четвертый раз состоялись благотворительные соревнования «Олимпийская лыжня».

На лыжной базе "Динамо" было многолюдно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На лыжную базу «Динамо» подтягивались лыжники всех возрастов – от мала до велика. Многие пришли в разнообразных карнавальных костюмах: кроме соревнований на дистанции в 1, 3, 5 и 10 километров традиционно состоялся и костюмированный забег.

Каждого участника "Олимпийской лыжни" ждали вот такие памятные медали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле финишной площадки волонтеры уже приготовили 700 памятных медалей – их вручат всем участникам забегов. Некоторые коллективы выставили на соревнования целые команды. Саму многочисленную команду в 130 человек собрал Уральский завод противогололедных материалов. Вот стоят спортсмены с флагами и транспарантами родного предприятия, на голове каждого – шапочка с надписью «Бионорд» - именно так называется линейка эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения, которые помогают во многих городах страны бороться с гололедицей на дорогах.

Сплоченная команда УЗПМ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы уже не первый год участвуем всей семьей в этих соревнованиях, у нас уже составилась целая коллекция медалей «Олимпийской лыжни»! – улыбается Татьяна Негашева, специалист по охране труда УЗПМ, которая пришла на соревнования с мужем и двумя сыновьями: 15-летним Глебом и 9-летним Захаром. - Главное в таких стартах это не победа, а участие, хотя будем стараться показать хороший результат. Уверена, что сегодня мы получим заряд бодрости и здоровья!

Любителей лыжного спорта поприветствовал Альберт Демченко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы собрались сегодня все вместе, чтобы пробежать дистанцию 1, 3, 5 и 10 километров, - звучит голос ведущего. - Все средства, собранные в результате проведения «Олимпийской лыжни», направляются в фонд имени Альберта Демченко для реализации благотворительных программ.

И вот на сцену поднимается серебряный призер Олимпийских игр, советник губернатора Пермского края по вопросам спорта Альберт Демченко.

Перед стартами - музыкальная разминка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Добрый день, любители лыж! – обращается он к участникам соревнований. - Рад вас приветствовать на «Олимпийской лыжне-2023»! Я благодарен нашим помощникам и спонсорам – Уральскому заводу противогололедных материалов, Чусовской рессоре, министерству спорта Пермского края. В год празднования 300-летия Перми мы проводим этот старт. Удачных вам стартов!

Юные спортсмены в костюмах матрешек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ведущие сообщают, что в соревнованиях будут участвовать кроме спортсменов-любителей также участники Олимпийских и Паралимпийских игр.

К лыжным стартам готовы! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наше предприятие с радостью откликнулось на предложение стать частью благотворительного проекта олимпийского масштаба, - говорит Генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. - То, что делает Альберта Демченко, этот человек-легенда, заслуживает глубокого уважения и поддержки. Наше предприятие традиционно поддерживает различные спортивные мероприятия.

Затем наступает время музыкальной разминки. А потом на старт выходят 248 лыжников, заявившиеся на дистанцию в 1 километр. Среди стартующих – множество детей. На этой дистанции можно было выйти в костюмах, этим воспользовались не только дети. Главный специалист службы сертификации и исследований продукции УЗПМ Юлия Жданова приняла участие в забеге в костюме «Гранула Бионорда», который сшила своими руками.

Вперед к победе! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С каждым годом участников этих благотворительных соревнований становится все больше. На этот раз для участия в забегах на разных дистанциях записались 700 человек.

Костюм Гранула Бионорд оказался популярным.

Погода спортсменам благоприятствовала – бежать было не холодно. Правда, легкая оттепель создавала дополнительное испытание на лыжне, но на то и соревнования, чтобы преодолевать трудности.

Есть бронзовая медаль! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пятикилометровая дистанция недлинная, но теплая погода внесла свои коррективы, и пришлось постараться, - признался участник команды УЗПМ Виктор Тарантин, который в упорной борьбе завоевал третье место, - Трасса было подготовлена прекрасно, большое спасибо организаторам. Я рад, что удалось неплохо проехать и защитить честь флага предприятия.

Три медведя на лыжне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники завода и их дети имеют возможность тренироваться и участвовать в спортивной жизни города и края.

Артур Забалов пришел к финишу с флагом команды! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Наше предприятие активно способствует развитию спорта в Пермском крае – баскетбол 3х3, футбол, футзал, зимние виды спорта. Поддерживает такие профессиональные команды, как «БИОНОРД», «АМКАР», «Красная звезда», при этом помогает и дворовым видам спорта в Краснокамске, - объяснила руководитель отдела персонала УЗПМ Оксана Золотко. – Мы также выставляем команды заводчан на соревнования муниципального и регионального уровня. И сегодня наши сотрудники и члены их семей проявили сплоченность и продемонстрировали свою приверженность к здоровому образу жизни. Мы рады, что поучаствовали в этом ярком благотворительном спортивном празднике!