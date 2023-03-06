Только вместе мы сильны и непобедимы: как ЛДПР помогает участникам СВО

ЛДПР готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу. Фото: Родион Севостьянов

В России создано движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу»

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

«На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч изделий для бойцов. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза» - рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она – популярный блогер из Перми. С началом СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

Всех добровольцев в ЛДПР называют партией Победителей. Фото: Родион Севостьянов

Элина Патыкова, автор телеграм-канала «Шьем для наших»:

Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются. Мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.»

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны. Фото: Родион Севостьянов

Леонида Слуцкого крайне возмущает появление циничных коммерсантов, которые наживаются на людях в очень непростое для страны время, а также равнодушных к происходящему глав регионов.

«Сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу».

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

Носилки для раненых

Так, осенью 2022 года супруги из Перми Ринат и Ольга Тухтаметовы вместе с ребятами из сетевого бизнеса создали телеграм-канал «Молот – наш пермский танковый батальон» и отправляют нашим бойцам гуманитарную помощь.

«Одной их вскрывшихся проблем СВО стал вынос раненых ребят с поля боя, - рассказывает Ольга. - Парни организовывали носилки из подручных материалов. Бывало, что они выносили парней с поля боя на веревках. Я как услышала, у меня холод по телу прошел. Нужно было действовать, организовать пошив тактических носилок. Ведь оказание первой медпомощи – это залог спасения.

Ольга позвонила в Иркутск своим знакомым военным врачам, которые рассказали, что нужно для носилок, какими они должны быть, а потом в интернете нашли организацию «Золотые руки ангела», у которых уже был опыт по пошиву тактических носилок. Теперь тактические носилки в несколько этапов шьют коллективы «Молот/ Парма ZA СВОих» и «Шьем для наших».

Горячее питание для нуждающихся

Пермские волонтеры «Пищи жизни» вместе с добровольцами из Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и других городов России больше года ездят по освобожденным от украинских националистов городам ЛДНР и раздают нуждающимся людям горячее питание. За время своей миссии волонтеры раздали 250 тысяч горячих обедов местным жителям.

«Мы встречаемся с разными людьми. Узнаем их истории и стараемся помочь всем возможным. Люди отвечают нам взаимностью. Вместе мы преодолеем любые трудности», - говорит учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина.

Объединение поисковых отрядов

Поисковые отряды «Регион 59» и отряд «имени Ирины Бухановой» также собирают помощь для наших ребят по всему Пермскому краю.

«Мы развернули пункты сбора помощи в Перми, Чаковском, Кунгуре, Лысьве и Краснокамске, - говорит руководитель поискового отряда «Регион 59» Александра Красильникова. - Сотни и сотни людей со всего Пермского края откликнулись на нашу просьбу и оказывают всяческую помощь. Это трогает до слез. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы!»

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