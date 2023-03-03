Насиловал, придушивая своих жертв: в Перми закончили расследование уголовного дела таксиста-убийцы

На допросе таксист признался в убийстве, но не смог объяснить свои мотивы. Фото: СУ СКР по Пермскому краю/источник "КП-Пермь"

3 февраля 2022 около пяти часов утра 19-летняя Ксения (имя изменено - Ред.) вышла из бара в Ленинском районе Перми. Мимо проехал автомобиль с опознавательными знаками такси. Водитель предложил подвезти, незнакомка села в машину. Днем этого же дня в сугробе на Бродовском тракте в Свердловском районе водитель проезжающей машины обнаружил труп Ксении. Тело девушки могло пролежать там долго - место нелюдное, машины ездят редко. Мужчина случайно притормозил в этом месте - вышел по нужде. О страшной находке водитель сообщил в полицию.

Погибшая – жительница Мотовилихинского района Перми. Девушка не работала, не училась, не была замужем. Оплакивают потерпевшую ее мама, отец и старшая сестра.

4 февраля эксперты дали заключение о криминальном характере смерти. В этот же день сотрудники уголовного розыска Свердловского района и оперативники УВД города установили подозреваемого в убийстве. Мужчина, 1968 г.р., житель Пермского района, таксист, дал показания. С его слов, он посадил в салон автомобиля незнакомку. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, рыдала, говорила, что ее бросил парень. Пара, действительно, рассталась в январе и девушка болезненно переживала этот факт. Пассажирка требовала остановить машину. Как рассказывал водитель, девушка сама просила, чтобы он пересел к ней на заднее сиденье в салоне автомобиля. Он пересел, пытался успокоить. Но она продолжала плакать, потом начала оскорблять водителя, выражалась нецензурно, назвала мужчину «обслуживающим персоналом». Он, разозлившись, достал тряпичные перчатки и задушил пассажирку. Перчатки у водителя были, он одевал их всегда, когда заправлял машину. И в то раннее утро, после того, как убийца скинул труп, спокойно поехал на автозаправочную станцию.

«Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый - особо опасный рецидивист, в 2018 году он был судим по двум статьям уголовного кодекса: 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера). В Кировском районе Перми за изнасилование ему вынесли приговор - пять с половиной лет лишения свободы. В данном случае убийство девушки не было сопряжено с изнасилованием. Он задушил потерпевшую на почве личных неприязненных отношений. Следствие по делу закончено. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Екатерина Крупенина.

Поскольку, ранее мужчина совершал изнасилования, придушивая своих жертв, первоначально были подозрения, что февральское убийство молодой пассажирки также сопряжено с изнасилованием. Установлено, что душегуб действовал именно из-за неприязни, возникшей к эмоциональной девушке.

Машина, на которой Ворошинин совершал преступления. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Но! Мужчина – рецидивист! Опасный человек, и, как это часто бывает, он работал в такси! Если бы девушка не увидела опознавательные знаки на машине, что это такси, возможно она бы не села в автомобиль к незнакомцу! Она не боялась водителя - таксиста.

К сожалению, люди, ранее судимые за особо тяжкие преступления - убийства, изнасилования, устраиваются в такси. Печальная статистика в Перми имеется, когда рецидивисты – таксисты насилуют, убивают, в том числе и детей!

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