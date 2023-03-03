В микрорайоне Запруд в Перми открыли детское и взрослое поликлинические отделения

Фото: краевое правительство.

- Мы с нетерпением ждали этого! – говорит жительница Мотовилихинского района Елена Котельникова. – Раньше я больше часа тратила, чтобы свозить своих четверых детей в больницу. А теперь и взрослое, и детское отделение у нас будут прямо возле дома. Мы всей семьей будем сюда ходить! Пять минут – и мы здесь.

К жилому дому на улице Лядовской, 127 с утра пришли местные жители, чтобы стать свидетелями действительно важного для них события: в цокольном этаже здания открылись сразу два современных медицинских учреждения. Уже через некоторое время торжественно разрежут красную ленточку, и они начнут принимать больших и маленьких пациентов.

Записаться на прием можно с помощью инофмата. Фото: краевое правительство.

- Здесь смогут получать плановую медицинскую помощь жители микрорайонов Запруд, Гарцы, Центральная усадьба – почти 8 тысяч взрослых и более полутора тысяч детишек, - говорит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - На средства краевого бюджета были оборудованы современные помещения, в которых будет комфортно и пациентам, и медикам.

Министр подчеркивает, что медпомощь теперь будет максимально приближена к людям. Действительно, жителям нескольких микрорайонов Мотовилихи раньше приходилось тратить немало времени, чтобы свозить на медобследование детей или съездить в больницу самим.

- Для жителей Запруда и других микрорайонов вопрос появления здесь медучреждений был одним из самых важных, многим из них нелегко было добраться до поликлиники, особенно с детьми, - говорит первый заместитель главы Мотовилихинского района Юрий Трухин. - А теперь все члены их семей, и взрослые, и детишки, смогут получить медицинскую помощь недалеко от дома, что очень удобно.

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. Фото: краевое правительство.

Комфортно пациентам и врачам

Первых пациентов взрослого отделения встречает дежурная по холлу. Она помогает людям записаться на прием с помощью инфомата. На стене висит расписание, в нем – график работы четырех врачей-терапевтов. А еще есть таблички с надписями «невролог» и «кардиолог».

- Помимо планового приема сюда будут регулярно выезжать и принимать пациентов узкие специалисты, - объясняет главный врач пермской поликлиники №7 Юлия Шеина. – Также тут будут принимать анализы и делать пациентам необходимые медицинские процедуры.

- Как тут светло и красиво! – не могут сдержать эмоций пришедшие жители микрорайона Запруд.

Действительно, все помещения оформлены в едином дизайнерском стиле. В процедурном кабинете установили удобную кушетку, лабораторию, где будут забирать анализы, оснастили необходимым оборудованием. На столиках участковых терапевтов – новая компьютерная техника. Ожидать приема можно в просторном коридоре.

Чувствуется, что здесь действительно будет комфортно и пациентам, и врачам.

Медпомощь стала более доступной

Вполне современно выглядит и новое отделение детской поликлиники. Как и взрослое, оно рассчитано на 30 посещений в день.

Детей в возрасте до 18 лет будут принимать два участковых врача-пердиатра. И также сюда регулярно будут выезжать невропатолог, кардиолог и специалист по функциональной диагностике.

Для удобства маленьких пациентов и их родителей предусмотрено все до мелочей: пеленальные столики, устройства для измерения веса и роста малышей. А со временем здесь должны оборудовать и детскую игровую зону.

- К этому отделению сейчас прикреплено 1622 ребенка, из них 300 детей до 3 лет, - объясняет главный врач пермской детской поликлиники №1 Андрей Сенюшкин. - Здесь есть все необходимое для оказания детям качественной плановой медицинской помощи. Кабинеты врачей-педиатров, заборный пункт анализов, прививочный и процедурный кабинет оснащены всем необходимым в соответствие с современными требованиями.

Как видим, медицинская помощь для жителей сразу нескольких микрорайонов Перми стала более доступной. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечивать доступность медицинской помощи необходимо всем жителям Прикамья, вне зависимости от их места проживания. По словам главы региона, это является одной из ключевых задач в работе краевых властей.