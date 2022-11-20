Фото малышки с сигаретой во рту шокировало пермяков

Шокирующее фото было размещено в группе Вконтакте ЧП ДТП Пермь.

«Ужас, больно смотреть», «Да за одну такую фотографию нужно лишать родительских прав», «Это не родители. У нее этих заберут, она снова нарожает. Надо стерилизовать таких», - просто гнев возмущения вызвала у пользователей соцсетей фотография, появившаяся в группе ЧП ДТП Пермь.

На кадрах – крохотная белокурая малышка, возраст которой чуть больше года. Она сидит на коленях у отца, а тот придерживает ей в губах сигарету. На втором кадре – снова она же, но уже сидящая в коляске, а в губах вновь – незажженная сигарета.

Человек, отправивший два этих фото в соцсети, пожелал остаться анонимным, но пояснил, что действие происходит в семье, живущей в деревне в Кудымкарском округе. Двух детей у матери уже забрали органы опеки, но она родила еще двух. Аноним написал, что семья живет на детские пособия, а детей с раннего возраста приучают к сигаретам.

Через соцсети «Комсомольской правде» удалось найти мать той самой девочки на фото и пообщаться с ней.

Анжеле – 31 год, двоих старших детей у нее забрали, сейчас она родила и воспитывает еще двух дочерей двух и пяти лет. Отец младшей – той самой, что на фото с сигаретой в губах – 24-летний Виталий. Он занимается погрузкой угля.

- Я догадываюсь, кто слил фото в интернет: это моя мама с подругой, - рассказала «КП» Анжела. - Это она мне мстит за то, что мы с ней поссорились. На самом деле я не пью. Каждый месяц меня проверяют органы опеки, приезжают психологи, еще нам подарили противопожарной извещатель, чтобы пожара в доме не случилось.

Женщина рассказала, что эти фотографии они снимали еще в прошлом году.

Пермяков шокировало фото девочки с сигаретой во рту. Фото: группа Вконтакте ЧП ДТП Пермь.

- Да мы просто баловались, - объяснила она. – Я курю, сигареты у меня лежали на печке. Младшая дочка ползала рядом, и пачка случайно упала вниз. Она подобрала пачку и начала с ней играться.

Родители «по приколу» сделали несколько фото, а потом забыли про них.

- Фото остались на моем старом телефоне, который сломался, - объясняет Анжела. – Я даже возила его в Кудымкар на ремонт, но мне сказали, что проще купить новый. В соцсети ни я, не муж этих фото не сливал, и как они оказались в интернете мы можем только догадываться. Мама не так давно перенесла инсульт, и сейчас с головой у нее не в порядке. Она несет бред, ходит к гадалкам и постоянно считает, на нее кто-то навел порчу.

Судя по всему, Анжела даже не догадывается, что в ее поступке было что-то крамольное.

- Я хорошая мать, дома у меня порядок, по воскресеньям я топлю баню, мы стираемся, - перечисляет она. – Завтра мне вставать в 6.00 утра – собрать старшую дочь в садик. У нас поставлены все прививки, я когда положено вожу дочку на взвешивание… Ой, перезвоните мне позже, ко мне кто-то приехал.

- Мы в курсе ситуации, знаем про эти фото и оперативно отреагировали, отправив в семью сотрудника ПДН, - прокомментировали «Комсомольской правде» в Министерстве социального развития Пермского края. – Разбираемся, а об итогах проверки сообщим уже завтра.

КОММЕНТАРИЙ ГУ МВД по Пермскому краю:

По информации, размещенной в сети интернет, в полиции Кудымкара началась проверка. Сотрудники выехали по месту жительства семьи для проверки условий проживания детей.

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