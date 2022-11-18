ТОП-7 горнолыжных курортов Приволжья

Фото: ГК "Губаха"

Всесезонный курорт «ГУБАХА»

В Пермском крае действуют 23 горнолыжных центра. Самый крупный и популярный – Всесезонный курорт «Губаха».

- Официальная дата открытия сезона - 1 декабря, - рассказал директор курорта «Губаха» Денис Попов. - Но торжественное открытие мы планируем провести 3 декабря.

В «Губахе» 18 трасс различного уровня сложности: от зеленых трасс для новичков до черных - для любителей экстрима. Семь из них - трассы с уплотненным снегом, на которые имеются паспорта безопасности.

Наиболее простая - зеленая трасса «Сюрприз» протяженностью 2600 метров, на ней могут кататься даже новички. Следующие по сложности синие трассы: «Турист» протяженностью 1525 метров и «Гигант» - 1320 метров. Красный цвет сложности присвоен трассе «Слалом» - ее длина 700 метров, пропускная способность 1852 человека в час. Еще одна красная - «Лесная», длиной 1310 метров. Самая сложная, черная трасса - «Чегет», длина 430 метров. Ну, а для тех, кто впервые встал на горные лыжи, есть трасса учебного склона длиной 100 метров, а также игровая трасса «Дай пять» для детей и подростков.

Остальные трассы предназначены для фрирайда. Также в «Губахе» есть сноупарк «LuckyPark» двух уровней сложности - один для более продвинутых райдеров, другой для начинающих.

Работают три проката, в которых можно арендовать снаряжение: детские и взрослые сноуборды и горные лыжи, лыжные палки, шлемы, защитное снаряжение, ботинки, маски.

Где остановиться

У подножия горы Крестовой, на которой базируется курорт, есть два хостела. А на вершине горы находятся 15 коттеджей, рассчитанных на размещение от 4 до 8 человек. Они оснащены панорамными окнами, террасой, кухонной зоной, сауной и всеми удобствами.

Как доехать

На машине нужно ехать из Перми по трассе на Чусовой, затем до Губахи, весь путь – 213 километров. Отворот на курорт начинается у туристического центра «Серебряная мечта», рядом с которым расположен визит-центр ГК «Губаха».

Традиционно к началу сезона стартует горнолыжный экспресс, который ходит по выходным и праздничным дням. Он отправляется с Перми I с остановками «Мотовилиха», «Молодежная» и «Левшино». Время в пути составляет 3 часа 20 минут. От станции «Углеуральская» до горнолыжного комплекса идет специальный автобус. Билет на экспресс туда-обратно будет стоить 850 рублей, для школьников и студентов - скидка 50 процентов. Дети до 7 лет проезжают бесплатно.

Фирменный трансфер Gubaha Bus ходит из Перми ежедневно. Билет на него стоит 950 рублей. Для пассажиров автобуса действует скидка 20 процентов на ски-пасс.

Цены:

Ски-пасс выходного дня стоит 1800 рублей, в будни - 1400 рублей. Экскурсионный подъем - 300 рублей.

«ЖЕБРЕИ»

В 30 километрах от Перми находится горнолыжная база «Жебреи». На комплексе оборудовано шесть горнолыжных трасс с искусственным оснежением. Две из них красные: «Миг» длиной 500 метров и «Старый парк» - 700 метров. Четыре синие: «Бивень» и «Арбат», обе протяженностью 700 метров, «Лисья» - 900 метров и «Спортивная» - 600 метров. В этом сезоне ожидается открытие двух учебных склонов.

Протяженность трассы сноуборд парка составляет 300 метров, на ней два трамплина с транзитом 7 и 9 метров и рейлы различной формы.

Четыре бугельных подъемника способны поднять в гору до 900 человек в час. Подъемники оборудованы электронной контрольно-пропускной системой.

Цены

Сезонный абонемент 25 000 рублей, сезонный абонемент с парковочным местом 35000 рублей.

На подъемнике 1 подъем 200 рублей, 10 подъемов - 1500 рублей, абонемент на день - 1800 - 2000 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта 400 рублей в час, прокат сноутюбинга - 150 рублей в час.

Как добраться

Ехать на автомобиле из Перми через деревни Голый Мыс, Быковка до указателя «Горнолыжный комплекс «Жебреи», затем налево до въезда в комплекс.

От автовокзала на автобусе 354 до остановки «Горнолыжный курорт «Жебреи».

Горнолыжный курорт «МРАТКИНО»

Горнолыжный курорт «Мраткино» расположился в Башкирии, рядом с Белорецком, неподалеку от границы с Челябинской областью. С самой верхней точки трасс открываются захватывающие дух виды на гору Ямантау. Всего ГЛЦ предлагает 7 трасс общей протяженностью почти 8 километров. Перепады высоты тут разные, поэтому трассы подойдут как для новичков, так и ассов сноуборда и горных лыж. Северные склоны предназначены для профессионалов, здесь самые сложные и крутые участки. Отдельно оборудован склон с подъемником для тех, кто впервые решил попробовать себя в зимних видах спорта. Кстати, новички могут воспользоваться помощью и советами опытных инструкторов. Центральная трасса по вечерам освещается, поэтому тут можно кататься и по вечерам. В самом горнолыжном центре можно взять напрокат весь необходимый спортивный инвентарь – как комплектом, так и по отдельности. Тут сразу стоит уточнить – если решите кататься на лыжах, то шлем и палки в комплект не входят, поэтому лучше о них позаботиться заранее.

Где остановиться

После активного отдыха отдохнуть можно в одном из отелей или гостевых домов в Белорецке. На территории самого ГЛЦ также есть гостиница, но номера обычно там забронированы чуть ли не до конца сезона. Здесь же можно выпить горячего чая и попробовать блюда местной национальной кухни. Проживание в 2-, 3-, 4-местных номерах на одного человека – 1500 рублей, одноместный номер – 3000 рублей в сутки.

Цены

Ски-пасс на день 2000 рублей. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта в будни: 1 час – 350 рублей, день – 1300 рублей, в выходные:1 час - 450 рублей, день – 1600 рублей. Занятие с инструктором - 2000 рублей за час и 3600 – за 2 часа.

Как добраться

Из Уфы на машине по улице Ленина, в сторону села Тирлянский Белорецкого района.

ГЛЦ «БАННОЕ»

Фото: vk.com/bannoye.official

Озеро Якты-Куль в Абзелиловском районе Башкирии, также известное как Банное озеро, пользуется большим спросом у отдыхающих. Во-первых, из-за потрясающих пейзажей и чистого воздуха, а во-вторых – из-за популярного в Башкирии горнолыжного курорта «Банное». Трассы подойдут как для профессионалов, так и для новичков, включая детей, которые только собираются освоить сноуборд и горные лыжи или просто покататься на тюбингах. Здесь же можно взять в аренду все необходимое снаряжение, а после активного отдыха расслабиться в комфортабельных номерах или понежится в СПА-центре. Для тех, кто желает поправить свое здоровье, санаторий «Якты-Куль» предлагает грязелечебницы с уникальной илово-сапровелевой грязью, которую тут добывают из собственных источников. Дети придут в полный восторг от посещения хаски-города, где можно покататься в собачьей упряжке.

Цены

Стоимость ски-пассов на два часа в будни 1400 рублей, в выходные - 1600 рублей. На день в будни 2400 рублей, в выходные - 2700 рублей.

Как доехать

На автомобиле: по трассе Уфа-Магнитогорск через Инзер, далее по указателям Белорецк- Абзаково- санаторий «Юбилейный».

На автобусе: рейсовым автобусом Уфа-Магнитогорск, далее маршрутным такси до курорта «Банное».

Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»

В 40 километрах от Казани, в месте слияния трех рек - Волги, Свияги и Сулицы - находится всесезонный город-курорт «Свияжские холмы».

Для горнолыжников здесь действуют четыре трассы для катания, общая их протяженность 3500 метров, отдельно выделен учебный склон. Все горнолыжные трассы хорошо освещены, поэтому катание здесь длится до 21.00. Основные трассы курорта обслуживают только кресельные 4-местные канатные дороги. На учебном склоне установлены два отдельных подъемника: траволатор и тросовый.

Для любителей равнинных лыж и спокойного катания в «Свияжских холмах» запущена беговая трасса протяженностью 6 километров.

Работают три пункта проката. В аренду снаряжение можно брать комплектом или по отдельности

Цены

Ски-пасс на день: в будни взрослый – 2000 рублей, детский = 1100 рублей, в выходные взрослый – 2400 рублей, детский - 1600 рублей.

Где остановиться

На курорте находятся четыре гостиничных комплекса и 110 домиков-шале с общим фондом более 1500 номеров - от стандартных до категории люкс.

На территории работают 10 ресторанов и кафе

Как доехать

Из Казани выехать по федеральной трассе М7. На кольцевой развязке, не доезжая знака административной границы Зеленодольского района, следовать по указателю на Ульяновск. После моста через Волгу ехать прямо (не сворачивая по следующему указателю на Ульяновск) по дороге на Москву. С московской трассы свернуть направо по указателю на Горнолыжный комплекс «Свияжские холмы».

Спортивная деревня «Новинки»

В 15 минутах езды от Нижнего Новгорода находится спортивная деревня «Новинки». На территории расположены 11 горнолыжных трасс и 5 подъемников. В темное время суток работают 4 освещенных трассы.

Две трассы – учебные, одна детская. Трасса «Восточная» длиной 950 метров и трасса «Новая» длиной 1100 метров - для лыжников среднего и начального уровня. Трассы «Центральная» и «Широкая» с максимальным уклоном - для специалистов. Трассы «Черная» и «Западная» предназначены для любителей экстремального катания и фрирайда, имеют усложненный рельеф: волны, контруклоны, трамплины.

Цены

Безлимитный ски-пасс до 17.00: 1100 -1300 рублей в будни, 1400 -1600 рублей в выходные. Один подъем: 70-85 рублей в будни, 80-95 рублей в выходные.

Как добраться

Спортивная деревня находится на окраине Нижнего Новгорода, в поселке Новинки. Можно доехать на общественном транспорте до микрорайона Окский берег.

Горнолыжный комплекс «Ундоры»

Горнолыжный комплекс расположен примерно в часе езды от центра Ульяновска, в поселке Ундоры. Здесь работает трасса для сноуборда и горных лыж, общая ширина которой 180 метров. Длина – порядка 400 метров, а перепад высот составляет около 57 метра. Есть бугельный подъемник, прокат снаряжения и кафе. Если экстрима на горках покажется маловато, то рядом есть конно-спортивный клуб – можно попробовать оседлать коня и освоить верховую езду.

Цены

Тариф на подъемник в будни – 250 рублей в час, по выходным – 500 рублей. 10 подъемов – 800 рублей, 20 – 1200 рублей.

Прокат комплекта лыж, ботинок и палок 680 рублей за два часа по будням и 900 – по выходным. Комплект для сноубординга – 600 рублей за два часа по будням и 800 по выходным.

Стоимость обучения с инструктором - 1500 рублей в час.

Как добраться

До Ундор каждый день с шести часов утра и до 19 часов от парка «Победа» в Ульяновске ходит маршрутка. Интервал составляет ровно полчаса.