«Это самое древнее намоленное место Пармы». В Прикамье отреставрируют деревянную церковь, которой более 400 лет

Церковь смотрит на реку в окружении нескончаемых таежных просторов. Фото: Викимапия.

В этом году начнут реставрировать самый древний деревянный храм Пермского края – церковь Богоявления в селе Пянтег. Займется реставрацией пермская компания «Евразия-Сервис», которая уже подготовила соответствующий проект.

В краю таежных просторов

На высоком холме с крутыми откосами возле излучины Камы в селе Пянтег величественно поднимается ввысь древняя деревянная церковь. Облик ее прост и выразителен – 28 рядов сруба завершает небольшая маковка с крестом. Постройка напоминает сторожевую башню, которая словно призвана охранять эти живописные края.

Вдали простирается панорама бескрайних водных просторов с заливными лугами и бесконечными таежными лесами, которые спускаются с предгорий Урала. У подножия холма бьют серебряные ключи. Еще недавно возле деревянного храма возвышался могучий кедр, который местные жители называли священным.

В журнале "Нива" за 1911 год приводится снимок картины Александра Маковского, который изобразил церковь в селе Пянтег.

«Здесь источник неведомой силы»

Как уверяют историки, этой церкви никак не меньше четырех столетий. В архивах указывается дата постройки Богородицкой церкви, как ее называли прежде, – 1617 год. Но по легенде, которую записал один из летописцев Строгановых, ее могли возвести еще раньше – в 1500 году.

Краеведы предполагают, что до этого тут было языческое капище.

- Ехать до церкви Богоявления или Богородицкой, как ее называл раньше, около 40 километров из Чердыни, - говорит главный хранитель Чердынского музея Ирина Копытова. – Но многих не останавливают эти расстояния. Вернувшись, люди отмечают, что испытали сильные ощущения, словно там расположен какой-то источник неведомой силы. Кто-то говорит, мол, недаром тут было языческое святилище. Действительно, раньше в Пянтеге был кедровый бор, который так и называли в народе - Священная роща. А может быть, все дело в том, что это одно из самых древних намоленных мест у нас. Стоит только представить, что несколько столетий люди здесь обращались с самыми сокровенными мольбами к богу!

Действительно, еще профессор Георгий Чагин отмечал, что пянтежская церковь Богоявления Господня – самая старое сохранившееся деревянное церковное сооружение Урала и одно из самых старейших в России.

Раньше церковь имела шатер, увенчанный главкой с крестом. Рисунок 1850 г., Пермская художественная галерея.

Как соблазняли язычников

Конструкция этой церкви при всей ее простоте имеет кое-что необычное.

- Небольшие окошки наверху указывают на ее древний возраст, - объясняет историк-эксперт Олег Гайсин. – Высотой всего в одно бревно, они затворялись деревянными задвижками, которые волокли сбоку по пазам. Отсюда и название – волоковые окна. Такие оконца характерны для древней деревянной архитектуры. Но внизу были прорублены необычные окна - два спаренных и одно широкое горизонтальное. Еще архитектор-искусствовед Иван Маковецкий отмечал: «Когда открывали ставни, раскрывалось все небольшое пространство церкви, и находившиеся на площади могли, не заходя в здание, слушать и видеть весь процесс богослужения».

Судя по архивным данным, вокруг церкви была пристроена галерея с навесом, где «зрители» могли укрыться от дождя. Как известно, такая же была, например, устроена в первом, сгоревшем храме на Белой горе, который выстроили специально для обращения в правильную веру старообрядцев и язычников. Те не решались зайти внутрь, но с удовольствием следили снаружи за торжественными церковными обрядами.

Как видим, наставлять местное население на путь истинный у нас издавна старались все-таки мерами ненасильственными.

В шестигранном срубе церкви прорублены окна разных типов. Фото: Викимапия.

Осмотреть можно будет только снаружи

Конечно, годы не пощадили древнюю церковь.

- На рисунке, который сделал в 1850 году летописец Строгановых Волегов, видно, что над кровлей в свое время возвышался шатер, - говорит Олег Гайсин. – Но уже в начале прошлого века его разобрали. И сруб раньше был почти в два раза выше – судя по архивным данным, снизу убрали сгнившие венцы. Нет теперь и кладовой, которая была в подвале.

Восстановят ли все утраченное реставраторы?

- Нет, для этого пришлось бы просто-напросто заниматься новоделом, - объясняет инженер-реставратор компании «Евразия-Сервис» Илья Михайлов. - Старинные сосновые бревна в очень ветхом состоянии. Единственное, что можно сделать, - восстановить крыльцо. Какие-то элементы придется заменить. Наша задача, по большому счету, законсервировать конструкцию в том виде, в каком она сохранилась до наших дней.

По словам реставратора, внутри церкви будет построен своеобразный металлический каркас, который усилит деревянную постройку.

- Мы используем технологию аналогичную той, которая применялась в Кижах для укрепления построек этого этнографического комплекса, - говорит Илья Михайлов. – Понятно, что после этого экскурсии внутри здания, а тем более богослужения вряд ли будут проводиться. Зато туристы смогут посетить это замечательное место и осмотреть снаружи уникальный объект. Эта церковь, и это место действительно завораживают!

Впрочем, внутри ветхого храма сейчас ничего особо примечательного не увидишь. В 1923 году из него перевезли в Пермь две деревянные скульптуры, изображающие ангелов с рипидами-опахалами, они теперь хранятся в запасниках Пермской галереи. А в середине прошлого века переместили в Чердынский музей сохранившиеся царские врата, которые стояли перед алтарем.

Место прописки неизменно

Эта невзрачная с виду церковь всегда непостижимо привлекала людей. В 1911 году ее запечатлел на холсте, специально отправившись к ней, известный русский живописец Александр Маковский. Репродукцию картины в том же году напечатал популярный толстый журнал «Нива». Рисовали ее не раз и советские художники. Ее включали в архитектурные справочники как редкий образец древнего деревянного зодчества. Наконец церкви Богоявления присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Это чудо, что церковь столько веков смогла противостоять времени и людям.

В 1950 году ее думали разобрать и перевезти в Чердынь, чтобы устроить там этнографический музей. Затем поднимался вопрос о ее перевозе в Хохловку. И каждый раз эксперты признавали: технически это возможно. Но отмечали: если переместить эту церковь, то впечатление от ее величественности будет утрачено. Что-то им подсказывало: это место на высоком берегу Камы и древний деревянный храм неразрывно связаны.

Сейчас речь о каком-либо перемещении церкви не идет. Место прописки храма будет оставаться неизменным.

Художник Михаил Кирсанов, 1940 год. Старинная церковь в селе Пянтег. Пермская художественная галерея.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Координаты для GPS-навигатора: 60.15388145322931, 56.25687799999988.