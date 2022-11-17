Жители Перми могут заказывать лекарства онлайн с доставкой

Фото: Сбер

Благодаря такому сотрудничеству сервисов Сбера, жители Перми могут заказывать десятки тысяч наименований товаров для здоровья и лекарственных препаратов. Заказ можно получить удобным для клиента способом – курьерской доставкой или самовывозом из собственных аптек СБЕР ЕАПТЕКИ. Курьерская доставка доступна для безрецептурных препаратов, а для рецептурных и спиртосодержащих препаратов возможен онлайн-заказ с последующим самовывозом, в том числе в 21 отделении на базе офисов Сбербанка в Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Перми и Саранске.

Клиенты СберМаркета могут заказать доставку безрецептурных лекарств до двери или получить заказ самостоятельно в аптечных точках СБЕР ЕАПТЕКИ. Минимальная сумма заказа при самовывозе — от 200 рублей. Курьер может привезти заказ в выбранный клиентом день и временной интервал. По данным сервиса, в III квартале этого года рост количества заказов составил 60%, по сравнению со вторым кварталом. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам января-сентября 2022 года среди клиентов СберМаркета: Мирамистин, Ингавирин, Лизобакт, Арбидол, Терафлю и АЦЦ. При этом рост заказов из СБЕР ЕАПТЕКИ через СберМаркет по итогам сентября-октября составил 54%, в сравнении с двумя месяцами ранее.

СберМегаМаркет запустил доставку безрецептурных лекарств и первой аптечной сетью, подключившей опцию на маркетплейсе, стала СБЕР ЕАПТЕКА. Для доставки доступно более 11 тысяч наименований лекарств и товаров для здоровья. Минимальной суммы заказа нет. Для покупки рецептурных и спиртосодержащих препаратов покупатели могут воспользоваться самовывозом из ближайшей аптеки СБЕР ЕАПТЕКИ.

Кроме того, клиенты с картами СберБанка при заказе в СберМаркете и СберМегаМаркете могу оплачивать часть заказа бонусами от СберСпасибо или получать бонусы за покупки.

Заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ через СберМаркет и СберМегаМаркет работает во всех регионах присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ – 64 региона России.

СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — самый широкий на рынке e-Pharm, более 50 000 наименований товаров.

Маркетплейс СберМегаМаркет — онлайн-площадка, где можно найти более 10 млн товаров более чем от 8 000 магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары более чем в 1000 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнёры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент. Более подробную информацию можно найти на https://sbermegamarket.ru/

СберМаркет — это доставка из магазинов №1 в России*. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

*СберМаркет (ООО «Инстамарт Сервис») по итогам 2021 года и I квартала 2022 - лидер в своем сегменте в России. Сервис занимает 1-е место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведенного ООО «ИНФОЛайн».

СберМаркет обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.