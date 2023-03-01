В родительских чатах распространяют информацию о готовящейся потасовке «ЧВК «Редан» у ТРЦ «Планета»

ЧВК "Редан" носят одежду с пауками. Фото: Соцсети

В родительских чатах пермяков стала распространяться информация о том, что сегодня, 1 марта, в 16.00 у ТРЦ «Планета» приверженцы субкультуры «ЧВК «Редан» устроят потасовку.

- На всякий случай я посмотрела соцсети ребенка и поговорила с ним. Никаких подозрительных чатов или сообщений я у него не нашла, он меня тоже успокоил, сказав, что не относится к этой субкультуре, - рассказала «Комсомолке» мама, которой пришло сообщение о намечающейся потасовке.

Такое письмо сегодня пришло в один из родительских чатов. Фото предоставлено читательницей

За комментарием мы обратились в пресс-службе администрации Перми, оттуда нас перенаправили в правоохранительные органы, но получить оперативный комментарий нам не удалось. Наш источник не исключает, что к «Планете» все же могут направить сотрудников силовых ведомств.

ЧВК «Редан»

Аббревиатура ЧВК «Редан» не имеет никакого отношения к частным военным компаниям и выбрана исключительно для пафоса. Подростки в черной одежде, с символикой паука и любовью к аниме ворвались в информационную повестку так молниеносно, что застали врасплох родителей по всей стране. Новая субкультура объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Но пока они представляют опасность разве что для самих себя, устраивая потасовки в торговых центрах по всей стране.

Что такое ЧВК «Редан», как за несколько дней новая субкультура стала молодежным трендом. И главное – зачем патлатые подростки устраивают массовые драки в ТЦ и снимают их на видео, читайте в материале наших коллег.

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