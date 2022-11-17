Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение об очаге загорания в 8-квартирном жилом доме на ул. Дорожной в поселке Гайны поступило в 11:15. К месту били направлены силы и средства от МЧС России, противопожарной службы Пермского края в количестве 8 человек личного состава и трех единиц техники.

По прибытии было установлено, что внутри нежилой квартиры на площади 4 квадратных метра происходит открытое горение. До прибытия пожарных на улицу из дома самостоятельно вышли шесть жильцов.

«Пожарные звена газодымозащитной службыи из соседней жилой квартиры по лестничному маршу спасли 4 человек, из них трое дети в возрасте от одного до двух лет. Локализацию пожара провели 11:22, ликвидировали горение в 11:25. На пожаре погибших нет, один человек получил травмы и самостоятельно обратился в больницу», - сообщили в краевом МЧС.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

По информации МЧС по Пермскому краю за сутки, 16 ноября 2022 года, на территории региона произошло 19 пожаров: 5 пожаров – в Перми, 4 пожара – в Кунгурском округе; 2 пожара – в Краснокамском округе; по 1 пожару – в Осинском, Добрянском, Октябрьском, Березниковском, Лысьвенском, Горнозаводском, Гайнском и Пермском округах.

«За прошедшие сутки на пожарах есть погибшие и травмированные. Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем», - пояснили в краевом ведомстве.

Очагами загораний 16 ноября 2022 года стали: многоквартирные жилые дома - в Осинском, Кунгурском, Гайнском, Краснокамском, Горнозаводском округах; металлический вагончик - в Кунгурском округе; садовые домики – в Добрянском, Краснокамском округах; расселённый многоквартирный дом - в Октябрьском округе; частные жилые дома – в Орджоникидзевском районе Перми, Березниковском, Лысьвенском, Кунгурском округах; мусор - в Пермском округе, Дзержинском районе Перми; хозяйственное помещение ангара - в Кунгурском округе; неэксплуатируемые помещения - в Индустриальном районе Перми; торговый павильон - в Ленинском районе Перми.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 16 ноября 2022 года на территории региона 218 профилактических групп в составе 473 человек осуществили 2398 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3576 человек, распространили 2757 памяткок.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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