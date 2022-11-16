В Сбере рассказали, как грамотно брать и отдавать кредиты

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Как грамотно брать и отдавать кредиты?

У каждого из нас есть свои планы на будущее. Иногда эти планы требуют крупных финансовых вложений. Когда собственных накоплений не хватает, выручает кредит. Получая в банке ту или иную сумму, вы берете на себя серьезные и долгосрочные обязательства. Поэтому стоит внимательно изучить условия, на которых вы берете деньги. Расскажем - на какие важные нюансы нужно обратить внимание при потребительском кредитовании.

Берите только необходимую сумму

Приняв решение взять кредит в банке, всегда есть соблазн взять побольше. Сумма ежемесячного платежа от этого увеличивается на сильно, а купить хочется так много… Не следует этого делать. Берите столько, сколько вам нужно для конкретной покупки. Не стоит перегружать свой бюджет.

Оцените свои возможности

Взвесьте все «за» и «против», решите, что вам выгоднее — платить меньше, но с большей переплатой, или же быстрее закрыть кредит, но отдавать львиную долю дохода. Лучше перестраховаться, взять займ на больший срок и, если захочется, то погасить его досрочно. Если берёте кредит в СберБанке, не обязательно идти в офис — оформить досрочное погашение можно онлайн. Вы сможете изменять дату платежа, при желании платить несколько раз в месяц, а если нужно, то и переносить платёж — всё это без комиссии.

Ежемесячный платеж

Платеж по кредиту должен быть комфортным. Хорошо, если все ваши выплаты не превышают 30% дохода, и при этом есть финансовая подушка. Если выплаты доходят до 50%, то появляется серьёзный риск не справиться с платежами. Обычно на страницах кредитов есть калькуляторы — обязательно посчитайте, какой примерный ежемесячный платёж вы будете выплачивать.

В СберБанке ежемесячный платеж списывается автоматически с карты, на которую выдавали кредит. Для этого её достаточно пополнить в дату платежа или заранее. О предстоящем платеже банк напомнит за несколько дней.

Выбор банка

Как правило, банки предлагают специальные условия по кредитам для своих зарплатных клиентов. Например, в Сбере ставка на потребительские кредиты для клиентов, получающих зарплату на карту банка, ниже, а решение об одобрении приходит за пару минут. Если получаете зарплату в Сбере, подтверждать свой доход справками не придется – для оформления кредита нужен только паспорт.

Бонусы

На ежемесячном платеже можно сэкономить, если ваш банк начисляет бонусы. Подписчики СберПрайм+ могут получать каждый месяц 1,5% ставки бонусами СберСпасибо.

Самое главное - будьте аккуратны с кредитами и вносите каждый платеж в положенный срок. И тогда кредит станет добрым помощником в осуществлении ваших жизненных планов.