Первые пермяки ходили на каблуках

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Фото: perm-300.ru/

В следующие выходные, 26 и 27 ноября, пермякам покажут, какие находки были обнаружены в ходе раскопок на территории завода Шпагина. С января по май их проводили ученые Камской археологической экспедиции. Среди самых интересных экспонатов, найденных на участке Соликамского бревенчатого тракта XVIII века, - кожаная обувь, лапти, берестяные сумки-туеса, серьги, перстни, запонки.

- Кожаных находок много, в основном это фрагменты обуви. Обувь разных фасонов: и самые простые, так называемые коты, и с острыми носами, и с тупыми, и фрагменты сапог, много обуви на каблуках. Точно можно сказать, что кожаной обуви больше, чем лаптей, - рассказала участник Камской археологической экспедиции Мария Мингалева.

В ходе презентации эксперты из ПГНИУ и ВШЭ-Пермь расскажут о массовой консервации кожаных артефактов и их дальнейшей судьбе. Участники экспедиции проведут лекции о городской археологии как элементе развития креативной экономики и расскажут об опыте 3D-реконструкции археологических предметов и сохранение культурного наследия «в цифре».

- Безусловно, 300-летие - это не только про настоящее и будущее, но и про прошлое, которое наполнено яркими событиями и находками. Презентацией раскопок на Шпагина мы открываем серию исторических просветительских мероприятий, они будут проходить весь юбилейный 2023 год, - поясняет программный директор «Пермь-300» Мария Кубланова.

КОГДА И ГДЕ?

Мероприятие «Пермь: точка отсчета. Трехсотлетняя история города в археологических находках» пройдет на заводе Шпагина 26 и 27 ноября. Гостей ждут в лектории цеха №4. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Для этого нужно зайти на официальную страницу Камской археологической экспедиции в ВК.