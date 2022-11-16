В зоне боевого соприкосновения появится партия пермских «Торнадо»

Фото: Ростех.

Из Перми на Украину оправилась партия грозных машин, которые способны наводить ужас на врага. В частности, они могут посылать реактивные снаряды на дальность до 200 километров. Один залп – и уничтожено все живое на площади более 76 гектаров.

Рабочие трудились в три смены, чтобы отгрузить их как можно раньше. Разработчиком и единственным производителем этой техники является Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «Специальное конструкторское бюро».

- Этот дивизион отправил в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», - сообщили в компании Ростех.

- Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин выполнены полностью и в установленный срок, - отчитался директор ЗАО «СКБ» Сергей Дядькин.

Разумеется, количество техники не разглашается. Но ее изготовлением занимаются день и ночь.

- В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены, - подтвердил Сергей Дядькин. - На предприятии усилена работа по созданию новых рабочих мест, повышается уровень зарплаты, проводится техперевооружение.

В Ростехе напомнили, что РСЗО «Торнадо-С» является глубокой модернизацией боевой машины «Смерч» с калибром реактивных снарядов 300 миллиметров, а «Торнадо-Г», - соответственно, 122-миллиметрового «Града».

- Система залпового огня «Торнадо-С» способна поражать живую силу противника, военно-промышленную инфраструктуру, зенитные комплексы, тактические ракетные установки на дальних подступах, - сообщили в Ростехе. - Система «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения.

Боевые машины оснащены автоматизированной системой наведения и управления огнем с электронной картой с возможностью привязки к данным спутниковой навигации. Важным нововведением стало появление корректируемых снарядов. С их помощью РСЗО «Торнадо-С» способно поражать цели на расстоянии до 200 километров, один залп этой системы может «накрыть» площадь в 67,2 гектара.