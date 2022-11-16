Призеры конкурса получили ценные подарки. Фото: Татьяна Тронина

Федеральный конкурс сочинений «Горячий снег», приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы, проводится во всех школах городов присутствия ЕвроХима в рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти».

В Березниках конкурс проходил среди учащихся специализированного ЕвроХим-класса школы №11. Ребятам предложили написать сочинения по роману Юрия Бондарева «Горячий снег». Оценивало работы профессиональное жюри, в состав которого вошли учителя русского языка и литературы, сотрудник музея, представитель Управления образования и начальник отдела по связям с общественностью «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

- Впечатления от сочинений остались хорошие, - отметила Екатерина Потехина, заместитель начальника Управления образования Березников. - Видно, что школьники работали с серьезной литературой. Испытываю гордость за ребят, понимая, что у нас растет достойное будущее.

- Проведение конкурса сочинений важно и полезно для современных ребят,- считает Наталья Хоробрых, учитель русского языка и литературы школы №11, город Березники. - На Уроках мужества они познакомились с произведением и посмотрели фильм, многие вспомнили своих воевавших прадедов. Некоторые открыли для себя, что в их семье были участники, получившие высокие боевые награды.

Диплом победителя конкурса сочинений регионального этапа «Горячий снег» почти единогласно был присужден Элизе Колокольцовой за оригинальную подачу материала и использование семейного архива.

- Долго думала над форматом сочинения, хотелось чего-то необычного, - рассказала Элиза Колокольцова. - Совместно с учителем мы придумали написать работу в формате переписки участников сражения. В основу сочинения легли воспоминания моей прабабушки о моем прадеде, который был непосредственным участником Сталинградской битвы.

Победительница, а также призеры конкурса - Анастасия Дмитриева и Михаил Мякотников - получили ценные подарки: наушники, планшет и смартфон. Работы финалистов отправятся на Федеральный этап конкурса, где поборются за главный приз – поездку в Волгоград по специальному тематическому маршруту, а из работ победителей конкурса будет организована выставка в Москве.