«Мы и не заметили, как 70 лет пролетело»: супруги из Пермского края отметили «благодатную свадьбу»

Супруги Садовых из Лысьвы поженились в 1952 году. Фото: ОЗАГС города Лысьва.

Лидии Михайловне Садовой из Лысьвы – 94 года, ее мужу – 96! 15 ноября они отметили 70-летие совместной жизни. О том, как шли по жизни рука об руку, берегли друг друга и воспитывали детей, юбиляры рассказали «Комсомольской правде».

Красавец в светлом костюме спутал все карты

- У меня ведь уже был жених, и мы даже готовились расписаться, а у моей подружки парня не было, - вспоминает историю знакомства с будущим супругом Лидия Михайловна. – Как-то раз мы гуляли с подругой и видим: идет нам навстречу молодой человек в светлом чесучовом костюме. Красавец: на голове – шапка густых волос! «Давай закадрим тебе его?», - подмигнула я подружке.

- Девушки, а я хотел вас в кино пригласить, - первым начал молодой человек. И после знакомства компания отправилась в кинотеатр.

Александр очень боялся, что невесту уведут, поэтому и торопился со свадьбой. Фото: ОЗАГС города Лысьва.

После сеанса Лидия хотела оставить подружку наедине с красавцем, но тот спутал все их планы: «Лидия, а можно я вас провожу?»

- Это было в августе 1952 года, а вскоре я поняла, что лучшего мужа мне не найти, - улыбается женщина. – Четыре месяца мы гуляли, а 15 ноября расписались. Александр очень боялся, что невесту уведут, поэтому и торопился со свадьбой. За 70 лет совместной жизни я ни разу не пожалела об этом решении. Он у меня очень надежный.

С 16 лет Александр служил в Советской армии, воевал на фронте, а перед одним из боев вступил в комсомол. В 1945 году участвовал в сражении за Берлин, а потом пять лет служил в оккупационных войсках в Германии. После демобилизации уехал в Лысьву, там устроился на работу шофером и встретился с будущей супругой.

Лидия Михайловна и Александр Николаевич всегда поддерживали друг друга. Фото: ОЗАГС города Лысьва.

Осталась одна с маленькими сестрами на руках

Жить молодая семья стала у Лидии в комнате. Сама она после педучилища тоже приехала в Лысьву с мамой и сестрами, и устроилась в школу.

- А через год мама у нас умерла, папа погиб еще раньше, и двух младших сестер – 13 и четырех лет пришлось воспитывать мне, - рассказывает женщина. – Днем я вела уроки, а ночью, чтобы поднять их, обшивала молодежь. За ночь могла раскроить пять платьев, а на следующую ночь – сшить. Тяжко было: все спят, а у меня машинка стучит. Но муж начал помогать мне воспитывать сестер. И ни разу не перечил, если кому-то что-то купить нужно было.

Вскоре отец Александра своими руками построил для молодых большой дом, и они стали жить отдельно. Домашние обязанности делили так: Александр отвечал за огород, а Лидия хозяйничала в доме. В 1953 году в семье родилась первая дочь, в 58 – вторая.

Семейные юбиляры принимают поздравления. Фото: ОЗАГС города Лысьва.

- А потом я сильно переболела, и у меня отнялись ноги, девять лет я не могла ходить, - вспоминает Лидия Михайловна. – Врач сказала, что мне нужно обновить кровь и родить ребенка. Мне удалось забеременеть только после того, как мы выбрались на море.

Ждали Алешку – родилась Аленка

Семья ждала, что третьим ребенком будет мальчик. Да и акушерка во время обследования всегда убеждала: «Мальчишка у вас будет, вон как сердечко стучит!», но родилась девочка.

- Приходят они ко мне в роддом, приносят шоколадку «Аленка», а я им записку пишу: «Ждали Алешку, а родилась Аленка», - улыбается женщина. - Старшие дочки прыгают и радуются: «Аленка! Аленка». И теперь она у нас самая любимая, и самая большая помощница!

Сейчас у супругов-юбиляров растут семь внуков, восемь правнуков и праправнук. Когда они отмечают день рождения или очередную годовщину свадьбы, за столом собирается не менее 30 человек!

- Мы и не заметили, как столько лет пролетело, - говорят супруги-рекордсмены. – А главный наш подарок на «благодатный» юбилей - это наша семья, которая всегда рядом с нами!

Главное богатство супругов - долгожителей - это их семья. Фото: ОЗАГС города Лысьва.

Секреты семейной жизни супругов Садовых:

- Все у нас было: и счастливые моменты и ссоры, но главное: мы всегда берегли свою любовь. И даже через 70 лет она никуда не делась.

- Мы старались во всем помогать друг другу и уступать.

- Муж порой по три дня в командировках был, а когда возвращался домой, не смотря на усталость, помогал мне по ночам дочек качать.

- Когда в 90-х в стране было непростое время, мы всегда поддерживали тех, кому было трудней, чем нам: делились овощами со своего огорода.

- У нас всегда были друзья, которые нас уважали и поддерживали.

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