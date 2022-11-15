В России появится цифровой рубль

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Минцифры России и Банк России приняли решение запустить совместный проект по цифровому рублю, дополнив наличную и безналичную формы российского рубля цифровой. Об этом было заявлено во время деловой программы форума FINOPOLIS. Пилотный проект по цифровым финансовым активам (ЦФА), запущенный «Газпромбанком» и Мосбиржей в 2021 году, уже успешно функционирует. А новый финансовый продукт позволит расширить возможности как эмитентов, так и инвесторов.

Проект платформы цифрового рубля создали в конце 2021 года, в пилотную группу вошли 12 российских банков.

- Мы придаем огромное значение расширению рынка цифровых финансовых активов, и для нас важно мнение представителей рынка, насколько актуальны и востребованны выделенные нами направления, - заметила в ходе форума Ольга Скоробогатова, первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федераци.

Участники дискуссии пришли к единому мнению, что регулятор инструментов цифровых финансовых активов необходимо создать на базе нескольких профильных площадок. Одной из них может стать Московская биржа, которая уже сейчас предоставляет доступ к 22 миллионам потенциальных клиентов ЦФА.

-Наша задача – встроить в ту линейку, которая есть на бирже сейчас, еще один продукт и дать всем участникам рынка возможность получить хорошую ликвидную цену. Комбинированный вариант площадки регулятора однозначно представляется наиболее оптимальным, - заявил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Цифровой рубль сможет использоваться самым широким кругом потребителей. Он составит конкуренцию банковской системе SWIFT. Тем более, что цифровые деньги уже довольно распространены в мире.

- В Индии и КНР уже более 2 миллионов магазинов принимают цифровые деньги, - сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Также цифровыми юанями можно расплачиваться в китайском метро. В 2022 году Китай, Таиланд и Арабские Эмираты начали пилотное тестирование переводов между странами. Мы знаем, что эти цифровые инструменты активно развиваются и в странах СНГ, так что цифровой рубль - это уже не футуризм, но достаточно близкое будущее.

Глава Минцифры России Максут Шадаев поддержал предложение Банка России создать совместный пилотный проект по цифровому рублю.

- Добиться полноценного технологического суверенитета страны без перехода к полномасштабному использованию ЦФА и цифрового рубля невозможно, - считает федеральный координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из основателей АНО «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. - ЦФА и цифровой рубль станут средством платежа, обеспеченным реальной валютой, либо имуществом и реальными ценными бумагами. При этом мы получим независимость от существующих платежных систем в проведении необходимых международных расчетов и сможем перезапустить и увеличить объем несырьевого экспорта качественных и экологически чистых продуктов российских производителей

Директор АНО «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь согласен с тем, что ЦФА и цифровой рубль не будут увеличивать денежную массу и денежный агрегат и не приведут к росту инфляции.

- Кроме того, эти инструменты основаны на блокчейне, что даст возможность иностранным инвесторам вкладывать в них деньги без риска потерь из-за действий регулятора, так как операторы систем не будут иметь возможность влиять на операции и стоимость цифровых активов, - заметил Алексей Ландарь.