В «Ростелекоме» рассказали, как быть постоянно на связи со своими детьми и не разориться

Фото: Ростелеком

Новый тариф «Технологии выгоды» от «Ростелекома» дает возможность экономить порядка 23 процентов на услуги компании в год. Для этого нужно совместить мобильную связь, интерактивное телевидение и интернет.

В одном пакете абоненты получают высокоскоростной домашний интернет до 500 Мбит/с, интерактивное телевидение и 1200 минут для звонков. Тариф доступен как, для новых, так и для постоянных пользователей.

- Во время учебного года в семье всегда увеличивается количество мобильных звонков, - говорит Наталья, мама троих детей. - Мы с дочерью и сыном всегда на связи. Закончились уроки в школе раньше или они задерживаются на тренировке по хоккею - всегда звонят либо мне, либо мужу и предупреждают. Я привыкла внимательно считать расходы семьи, поэтому и выбрала мобильную связь от «Ростелекома». В одном пакете я получаю сотовую связь на всех членов семьи, расширенный доступ к фильмам и подпискам на Wink и качественный домашний интернет. Это конечно очень удобно и главное выгодно!

Фото: Ростелеком

Тариф «Технологии выгоды» позволяет абонентам такжепользоваться расширенным пакетом от видеосервера Wink. Тем, кто уже подписан на Wink, при подключении тарифа не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. В предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне.