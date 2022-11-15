«Я боюсь сгореть заживо в своей квартире». Из-за нерасторопности УК у пермячки в любой момент может загореться проводка

Проблемы с электричеством у Натальи началась в минувшие выходные

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница дома по улице Танкистов,10 Наталья. Женщина в буквальном смысле боится за свою жизнь - электрощиток, который стоит в подъезде прямо напротив ее квартиры, несколько дней заливает капающей с потолка водой, но УК никаких мер не предпринимает.

Проблемы с электричеством у Натальи начались вечером в субботу 12 ноября. В квартире начал мерцать свет, сперва несильно, но через несколько часов началась настоящая световечеринка.

- Я вышла в подъезд, взглянула на щиток, а на него с потолка жирными каплями стекает вода, слышался треск проводов, и вырывались искры - рассказывает Наталья. - Я быстро выключила автомат и позвонила в аварийку. Приехали работники, но ничего не сделали, сказав, чтобы я пока сидела без света, а за решением отправили меня в управляющую компанию. Я сказала, что в выходные никто не работает, но они развели руками и уехали.

На следующий день Наталья пошла за помощью к соседу. Мужчина отрезал горлышко пластиковой бутылки и закрыл им автомат.

- Пока так, Наташа, в понедельник надо идти в УК, - сказал женщине сосед.

Наталья не сдавалась, даже пробовала сушить стену феном, но, естественно, толку от этого было мало. В понедельник от УК пришел электрик, посмотрел щиток и сказал, что сделать он ничего не может, нужно чинить потолок. Наталья снова обратилась в УК, благо организация находится в этом же доме. Ей сказали, что пришлют кровельщиков, но никто к женщине так и не пришел. При этом в управляющей компании намекнули, что крышу починят только в мае.

- Сказали, что начались холода, и крыша протекать уже не будет, - рассказывает Наталья. - А если снег навалит, холода спадут, и он начнет таять? Я в прямом смысле боюсь сгореть заживо в своей квартире, хорошо хоть дочь живет рядом. Днем я сижу у нее, а вечером прихожу домой в квартиру без электричества.

Связаться с управляющей компанией "Квант", которая обслуживает данный дом, нам не удалось. Два дня подряд мы звонили по указанному на их сайте номеру, но в ответ слышали лишь короткие гудки. Мы отправили запрос в администрацию города и будем следить за развитием событий.

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