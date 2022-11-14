Как пермякам сменить поликлинику

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Каждый гражданин РФ имеет право выбирать, в какой медицинской организации получать бесплатную медицинскую помощь. Это право закреплено Законом «Об основах охраны здоровья».

- Важно знать, что выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу, можно не чаще чем один раз в год, - объясняют специалисты ТФОМС Пермского края. - Исключением являются случаи изменения места жительства или места пребывания гражданина, когда можно осуществлять выбор чаще.

Выбрать поликлинику можно из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

- Реестры медицинских организаций утверждаются территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и размещаются на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС, - пояснили в ведомстве. - В случае изменения места жительства или места пребывания гражданина, он может прикрепляться к новой поликлинике чаще, чем 1 раз в год.

Как прикрепиться к поликлинике?

- Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». В этом случае прикрепление осуществляется в течение трех рабочих дней.

- Либо лично обратиться с пакетом документов (паспорт, полис ОМС, СНИЛС) в выбранную медицинскую организацию. На проверку вашего заявления отводится четыре рабочих дня. После этого в течение двух рабочих дней вас известят о прикреплении.

- Чтобы прикрепить ребенка младше 14 лет, необходимо лично обратиться с пакетом документов (паспорт законного представителя несовершеннолетнего, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС ребенка) в выбранную детскую медицинскую организацию.

- В зависимости от статуса заявителя, могут понадобиться и другие документы, например, лицам без гражданства – вид на жительство, беженцам – удостоверение, - объясняют в ТФОМС.

Как открепиться?

Если вы по каким-то причинам решили сменить поликлинику, открепление от прежней медицинской организации произойдет автоматически, без вашего участия после того, как будет завершена процедура прикрепления к новой.

- Прикрепляясь к новой поликлинике, вы автоматически открепляетесь от поликлиники, в которой вы наблюдались ранее, - сообщают в ТФОМС Пермского края. - Обслуживаться в двух разных медицинских организациях одновременно нельзя.

В каком случае вам могут отказать?

Пациент не обязан объяснять мотивы, по которым хочет прикрепиться к другой медицинской организации в субъекте РФ, где он проживает.

Но отказ от прикрепления возможен в случае проживания вне территории обслуживания поликлиники, если нормативы нагрузки поликлиники превышены как по нагрузке на одного врача, так и по ее ресурсным возможностям.

Например, по установленным нормативам, один участковый врач-терапевт в городе обслуживает 1700 человек взрослого населения, а в сельской местности – 1300 человек. Участковому врачу-педиатру установлен норматив - 1 врач на 800 детей и т.д.

ВАЖНО

Куда обратиться, если получен отказ

- в свою страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС;

- в Территориальный Фонд ОМС;

- в суд.

Если вам отказали в прикреплении к медицинской организации, отказ должен сопровождаться письменным решением об отказе с указанием причин отказа. При желании данное решение можно обжаловать.