Как пермякам бесплатно пройти дорогостоящее обследование

За последнее время сразу в несколько поликлиник Перми было поставлено новое современное оборудование Фото: Олег ЗОЛОТО

- Новый цифровой компьютерный томограф значительно облегчил диагностику заболеваний - как у пациентов с онкологическими патологиями, так и заболеваниями костно-мышечной системы, - говорит Наталья Масольд, заведующая поликлиники № 3 филиала городской поликлиники № 7.

За последнее время сразу в несколько поликлиник Перми было поставлено новое современное оборудование – компьютерные томографы, флюорографы, аппараты для проведения ультразвуковой диагностики, маммографии и другое. Что сразу сказалось на доступности дорогостоящих обследований для жителей краевой столицы.

По словам медиков, теперь у специалистов есть больше возможностей для выявления целого ряда заболевания на ранних стадиях, что существенно упрощает лечение и дает пациентам шансы на полное выздоровление.

Важно знать, что проверить свое здоровье можно абсолютно бесплатно, по полису ОМС. Для этого достаточно получить направление от своего лечащего врача.

Рассказываем, как при наличии полиса пройти процедуру ЭКО, записаться на КТ или МРТ, а также получить направление на диализ.

Экстракорпоральное оплодотворение

В рамках обязательного медицинского страхования эта дорогостоящая медицинская услуга предоставляется в России бесплатно с 2016 года. Но для того, чтобы супруги попали в программу госгарантий, нужно учесть ряд условий.

Если у супругов есть проблемы с наступлением беременности в течение 12 месяцев, им необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и в рамках ОМС пройти обследование – чтобы выяснить причину бесплодия.

- Когда специалисты придут к выводу, что случай требует лечения с помощью экстракорпорального оплодотворения, медицинское заключение передается в специальную комиссию, - объясняют в ТФОМС Пермского края. – Супруги получают направление и имеют право самостоятельно, из предложенного списка, выбрать клинику для проведения процедуры.

Основное ограничение – выявление заболеваний, которые включены в перечень противопоказаний для ЭКО. Среди них – активные формы туберкулеза, психиатрические расстройства, онкология.

ВАЖНО

Какие документы нужны

Справки о результатах анализов и обследований

Выписка с диагнозом

Направление на ЭКО, заверенное главным врачом клиники

Заявление от пациента

Оригиналы и копии паспортов и СНИЛС обоих супругов.

КТ И МРТ

Компьютерная и магнитно-резонансная томографии – одни из самых современных и безопасных методов диагностики организма. Эти два вида обследования могут дать полную картину состояния органов и систем.

Какое обследование необходимо провести в конкретном случае, определяет врач по результатам предварительной диагностики.

КТ назначают при травмах, особенно при сложных переломах, для выявления внутренних кровотечений, обследования легких, желудка и других органов.

МРТ даст врачу более полную картину при развитии онкологических заболеваний, с помощью него диагностируют состояние нервной системы, воспаления, абсцессы, грыжи, кисты и т.д.

КТ и МРТ – дорогостоящие обследования, но при наличии полиса ОМС пройти их можно бесплатно. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику, к которой вы прикреплены. Врач назначит необходимые анализы, УЗИ, рентген и другие обследования. Но если их будет не достаточно для полноценной диагностики, он обязан выдать направление на томографию.

Где пройти обследование по полису, подскажут либо в поликлинике, либо в страховой компании, оформившей полис ОМС.

Гемодиализ

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в перечень услуг входят и различные виды гемодиализа.

Гемодиализ – это процедура, которая позволяет очищать организм пациента с нарушенной работой почек от лишней жидкости и токсинов. При острой или хронической почечной недостаточности почки не способны выводить воду и продукты метаболизма белка — мочевину и креатинин, поддерживать стабильный уровень калия, фосфора. В этом случае необходимо экстракорпоральное, то есть внепочечное, удаление ненужных веществ.

Данное лечение оказывается пациентам, застрахованным в системе ОМС, бесплатно. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства и получить направление на необходимые обследования.

БУДЬ В КУРСЕ

Как поясняют специалисты Всероссийского союза страховщиков, на сегодня в законодательстве определены предельные сроки оказания медпомощи того или иного вида. А именно:

- амбулаторная помощь в неотложной форме – ожидание не должно превышать 2-х часов с момента обращения пациента в медучреждение.

- прием участкового терапевта или педиатра, врача общей практики – не позднее 24 часов с момента обращения пациента.

- приемы врачей-специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог и т.д.) - не позднее 14 рабочих дней.

Сроки проведения обследований:

- инструментальные (рентген, маммография, УЗИ и др.) и лабораторные исследования (анализы крови, мочи и др.) - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований;

- компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография - не позднее 14 рабочих дней со дня назначения исследований.

Для пациентов с подозрением на онкологические заболевания установлены особые сроки:

- ожидание приема врача-онколога - не более 3 рабочих дней;

- диагностические инструментальные и лабораторные исследования - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.