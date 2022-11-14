«Я убил сына, пошел сдаваться!» В Перми осудили пенсионера, который вонзил нож в спину нерадивому родственнику

Как выяснилось, пенсионер был доведен до отчаяния поведением своего нерадивого родственничка Фото: архив "КП"

В тот день 71-летний мужчина сказал жене: «Я убил сына, пошел сдаваться!». Жизнь потерпевшему спасли врачи, мать вызвала скорую помощь.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбудили по «покушению на убийство». Но в ходе расследования статья была переквалифицирована на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Срок наказания до 10 лет. Обвиняемый не имел умысла на убийство сына».

Как выяснилось, пенсионер был доведен до отчаяния поведением своего нерадивого родственничка! 42-летний тунеядец не работал, сидел на шее пожилых родителей. Он развелся с женой 16 лет тому назад и переехал в частный деревянный отчий дом по улице Перевалочной. Позднее там же поселился и 18-летний сын потерпевшего, внук стариков. Пенсионеры тянули, кормили двух взрослых здоровых членов семьи. Сын - паразит к тому же стал регулярно пить. 20 июля иждивенец решил распилить болгаркой цветной металл на продажу, который принадлежал отцу. Дед отключил болгарку, выдернул вилку из розетки и тут же получил удар кулаком в глаз от сыночка.

«Я физически не мог ему ответить. Не стерпел обиду. Хотел его проучить», - слова обвиняемого.

Дед взял нож и ударил в спину обидчика. Пенсионер - положительно характеризуется. Мужчина - старой советской закалки, сильный, волевой. Несмотря на возраст, держится и готов понести наказание, а вот сыночка, потерпевшего, не волнует судьба родного папы. Уголовное дело направлено в суд.

В ходе следствия выделен в отдельное производство материал по факту кражи имущества. В частности, сын неоднократно тащил цветмет у своего отца. Родители видели, что «паразит» ворует. Но в полицию с заявлениями не обращались, жалели взрослого отпрыска. Сейчас следствие МВД будет заниматься расследованием кражи. Но это опять же, если отец пожелает привлекать сына к уголовной ответственности, напишет заявление.

Экспертиза подтвердила, что перед тем, как дед, доведенный до отчаяния, схватил нож, сын нанес отцу удар кулаком в лицо, у пенсионера имелся синяк. Обвиняемый очень переживал, что на старости лет угодил под тяжкую статью УК. Пенсионеры наняли адвоката. Суд вынес приговор – три года лишения свободы условно, приговор вступил в законную силу.

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