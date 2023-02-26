В Перми пьяный 18-летний водитель устроил погоню от полиции на «Land Cruiser»

Во время преследования у внедорожника оторвало колесо, после столкновения с другим авто.

Дерзкую погоню в центре Перми устроил 18-летний водитель от сотрудников Госавтоинспекции. Подробности произошедшего рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

25 февраля полицейские заметили автомобиль «Тойота Ландкрузер», который ехал на большой скорости по улице Ленина, нарушая правила дорожного движения.

Инспекторы потребовали остановить машину, но водитель не реагировал и поехал дальше. Началась погоня по всем канонам голливудских боевиков.

Пытаясь скрыться, водитель «Тойоты» врезался в «Хендай Солярис», от чего у него оторвало переднее колесо, но и это его не остановило, нарушитель поехал дальше.

Скрежеща железом по асфальту, метая искры в разные стороны, хромой внедорожник ехал по городским улицам, но не долго. Полицейским удалось остановить лихача и задержать его.

- В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, предусматривающих административный арест до 15 суток, лишение управления транспортным средством на срок до полутора лет, а также штрафом, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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