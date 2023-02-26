Масленичные гуляния в Хохловке собрали несколько тысяч человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хохловке с размахом отметили последний день Масленицы. На праздничные гуляния собрались тысячи гостей. Их развлекали ряженые, устраивали состязания, пели песни, все желающие могли купить блины с разными начинками.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самыми популярными были блины со сгущенкой, дети уплетали их за обе щеки. Самым эффектным моментом праздника было, конечно, сожжение чучела. Большую ряженую куклу облили горючей жидкостью и поднесли спичку. Масленица тут же заполыхала и прогорела за несколько минут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Корреспондент «Комсомольской правды» Николай Оберемченко тоже провожал Масленицу в Хохловке и сделал много красивых фото, показываем их вам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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