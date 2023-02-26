«От моего папы остались одни кости, его просто сжигали в машине». В Пермском крае сгорел водитель легкового автомобиля

Трагический случай произошел 23 феврался в Крансокамске. Фото предоставлено сыном погибшего мужчины

Ночью 23 февраля в поселке Ласьва в Краснокамске сгорел ВАЗ-2115. Когда на место приехали пожарные, машина уже полностью выгорела, а на водительском сидении лежали человеческие кости. Позже на место приехали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они разбираются, что стало причиной смерти мужчины - убийство или несчастный случай. Сын погибшего Олег уверен, что его отца убили и рассказал корреспонденту «Комсомолки», что происходило незадолго до трагических событий.

- За два дня до случившегося - 20 февраля - мой отец подрался с другом, а на следующий день у этого друга сгорела «Лада Приора», и он почему-то подумал, что ее сжег мой отец, - говорит Олег. - 22 февраля я гостил у бабушки, около 22.00 к нам приехал отец и сказал, что этот друг «забил ему стрелку». Я хотел поехать с ним, но он запертил, так же не разрешил ехать и его лучшему другу и поехал один.

Под утро Олегу позвонила продавщица местного магазина и сказала, что видела сгоревший автомобиль его папы.

Сгоревший ВАЗ. Фото предоставлено сыном погибшего мужчины

- Я собрал друзей и пулей побежал на место: оно оказалось рядом с участком того самого друга, который и назначил папе «стрелку», - вспоминает Олег. - Заглянув в салон, я увидел человеческие кости - ноги, череп, ребра. Тут из дома вышел тот самый друг отца и начал зазывать меня, я не стал подходить. Вскоре приехали полицейские. Один из оперативников, осмотрев останки, сказал, что череп пробит, и что это убийство. Позже я узнал, что на «стрелку» друг отца привел еще двух товарищей, один из которых недавно освободился из тюрьмы, а сидел он за убийство. Я уверен, что к смерти моего отца причастны все трое. Сперва они его убили, потом облили бензином, засунули в машину и подожгли. Я хочу, чтобы все виновыне в смерти моего отца понесли наказание.

Олег хочет придать произошедшему максимальную огласку и найти свидетелей, соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях. После того, как запись появилась в одной из групп ВКонтакте, ее начали активно обсуждать. Многие были в ужасе от прочитанного, говоря о возвращении беспредела, творившегося в 90-е годы. Также среди коментаторов была некая Татьяна, из сообщений которой можно было понять, что она знакома с возможными преступниками, а убийство связано с деньгами. Также среди комментаторов оказалась и коллега погибшего, которая тоже считает, что это было убийство.

- Они назначили ему встречу, сказав, что только поговорят. Он бы не поехал один, чувствуя опасность. Думаю, обманным способом вытянули его из дома, чтобы приехал один. Было спланированное убийство. Те, кто хоть какой-то информацией владеют, откликнитесь! Скорбим, потеряли хорошего и талантливого человека и с большими планами на жизнь, - написала коллега погибшего.

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