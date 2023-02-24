Пермский край в рейтинге регионов России поднялся на две строчки

Оборонная промышленность сейчас на подъеме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От чего зависит качество жизни? Понятно, что от многих факторов. Можно неплохо зарабатывать, но если ребенка приходится возить в садик за тридевять земель, а общественного транспорта днем с огнем не дождешься, то настроения это, мягко говоря, не прибавит.

Каждый год по заказу агентства РИА «Новости» социологи составляют рейтинг регионов по качеству жизни. Они учитывают все: уровень доходов людей, шансы найти хорошую работу, доступность жилья, обеспеченность социальной инфраструктурой, транспортом, возможность получить качественное образование, а при необходимости – лечение. Определяют, насколько безопасно на улицах регионов и как обстоят дела с экологией. Всего при начислении баллов учитываются 67 показателей.

Что нам показала статистика на этот раз? Как на фоне территорий страны выглядят регионы Приволжского округа?

Попали в число лидеров

Сводная таблица подтвердила – Приволжье занимает неплохие позиции в рейтинге. Как обращают внимание эксперты, 11 из 14 регионов Приволжского федерального округа расположились на местах выше 50-го. При этом ни один регион округа не опустился ниже 63-го места.

Республика Татарстан и вовсе заняла 4-е место среди всех регионов, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Еще два региона Приволжья - Самарская и Нижегородская области - входят в первую двадцатку рейтинга, занимая 10-е и 12-е места.

Что означает попасть в топ-20 регионов? Это не только почетно, но и показательно.

- Регионы первой двадцатки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития, - отмечают эксперты агентства РИА «Новости». - На них приходится более 60 процентов суммарного валового регионального продукта субъектов РФ. И они не случайно занимают высокие позиции и в рейтинге социально-экономического положения регионов.

Не нефтью единой

Разумеется, неплохо себя чувствуют регионы, где развит нефтегазовый комплекс, за счет чего удается поддерживать на уровне доходы населения.

- Традиционно высокие позиции занимают нефтедобывающие регионы, такие как Татарстан и Тюменская область, - подчеркивает сотрудник Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Орлов. – В таких регионах, особенно в городах-миллионниках, социально-экономическое положение идет вверх.

Однако успех того же Татарстана эксперты объясняют отнюдь не только «нефтяной жилой».

- Своеобразный толчок социально-экономическому развитию республики дал уход международных брендов, - объясняет экономист и руководитель центра «Позитив консалтинг» Ирек Галямов. - Торговые сети развивают связи с местным сельским хозяйством. Выстраивается своеобразный мостик, который дает возможность повысить уровень качества жизни в маленьких населенных пунктах. В них появляются новые рабочие места, хорошие зарплаты позволяют скопить деньги на покупку жилья или путешествие.

Кто упрочил позиции

Как выяснилось, повышать качество жизни можно не только за счет высоких доходов.

Практически все регионы Приволжья упрочили свои позиции в рейтинге, за исключением Удмуртии, которая переместилась на одну строчку вниз – с 40-го на 41-е место, а также Кировской области, которая осталась на прежнем, последнем в округе 63-м месте.

Зато сразу на семь мест поднялась в рейтинге Оренбургская область и на шесть мест - Башкортостан и Чувашия.

Они попали в число шести регионов страны, которые улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Опередила их по динамике развития лишь Кабардино-Балкарская Республика, поднявшаяся на десять мест.

Другие регионы Приволжья тоже демонстрировали неплохой рост.

На пять позиций «подросли» Пензенская область и Республика Марий Эл. На три строчки поднялась вверх Ульяновская область. По два места прибавили Нижегородская и Саратовская области, а также Пермский край. И на одно место улучшили свои позиции Самарская область и Мордовия.

- Среднее значение рейтинговых баллов регионов Приволжья выросло за год на 3,3 процента – до 54,3, что довольно неплохо, - отмечают эксперты РИА «Новости».

Как подняться в рейтинге?

За счет чего регионам Приволжья удалось упрочить свои позиции, на что они могут обратить внимание в дальнейшем?

- В регионах Приволжского федерального округа в целом удалось сохранить уровень доходов населения. И есть надежда, что оборонные предприятия, которые работают во многих регионах Приволжья, будут и дальше набирать сотрудников, предлагая неплохие зарплаты и что вузы, возможно, получат заказы на разработку военной продукции, - объясняет пермский политолог, сотрудник кафедры социологии и политологии ПНИПУ Сергей Смольников. - В регионах успешно реализуются программы по обеспечению объектами социальной инфраструктуры.

Что именно регионы могут улучшать, чтобы подняться в рейтинге качества жизни?

- Вряд ли удастся быстро изменить такой параметр, как освоенность территорий, - говорит Сергей Смольников. – Едва ли получится оперативно изменить демографическую ситуацию – это отложенные процессы. В регионах идет развитие транспортной инфраструктуры, но это общий, долгосрочный и к тому же дорогостоящий тренд. Улучшение жилищных условий также предполагает большие вложения, и происходит не быстро.

Можно менять к лучшему ситуацию с безопасностью проживания в регионе - этот показатель сильно влияет на качество жизни. Очень перспективным было бы оказать поддержку малому бизнесу, в котором наблюдался провал из-за ковидных ограничений. Климат мы, конечно, изменить не сможем, зато в наших силах ускорить мусорную реформу и получить за это дополнительные бонусы за улучшение экологии.

СРАВНИМ

Рейтинг регионов: стало - было

Субъект РФ год 2022 и 2021

Республика Татарстан 4 4

Самарская область 10 9

Нижегородская область 12 10

Республика Башкортостан 20 26

Чувашская Республика 28 34

Ульяновская область 32 35

Оренбургская область 33 40

Пензенская область 34 39

Удмуртская Республика 41 40

Саратовская область 44 46

Пермский край 47 49

Республика Мордовия 53 52

Республика Марий Эл 55 60

Кировская область 63 63