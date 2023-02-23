После секса с 14-летней девочкой пермяка сделали дворником

Фото: Дарья Вострикова

События происходили в частном доме в Орджоникидзевском районе Перми в мае 2022 года. 14 – летняя школьница гостила у своей подруги. Вскоре в компании девушек появился 19 – летний Коля. Когда хозяйка уснула, парочка уединилась на веранде. Парень знал, сколько лет девочке, что секс с несовершеннолетней под запретом, однако вступил в половую связь с юной особой. А вскоре девушка узнала, что беременна и собралась рожать. Она пришла в женскую консультацию встать на учет, после чего о факте преступления стало известно правоохранительным органам. Следственный комитет пригласил молодого человека к себе.

Елена Захарченко, следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело расследовалось по статье – «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Однако, в примечании к статье указано, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что субъект и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей».

Приговор суда – обязательные работы. 300 часов юноша будет убирать снег или подметать дорожки в сквере в весенне-летний период.

К несчастью, девушка на маленьком сроке потеряла ребенка. Вскоре молодые люди поссорились и расстались. Прошла любовь, осталось только уголовное дело. А еще переживания родителей! Семьи у парня и девушки благополучные. У несостоявшегося жениха есть и мать, и отец. Мама на руководящей должности.

Увы, родители не проводят профилактических бесед с детками, что секс, даже по большой любви и обоюдному согласию, может иметь последствия, в том числе, и уголовные. К тому же, у Николая биография сейчас испорчена судимостью.

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